Survivor yorumcusu Hakan Hatipoğlu: Yunus Emre ve Ardahan için tehlike çanları çalıyor

Survivor Panorama moderatörü Hakan Hatipoğlu, kırmızı ve mavi takım yarışmacılarından Survivor Ardahan ve Yunus Emre'nin yarışmadaki geleceklerine dair ilginç değerlendirmelerde bulundu.

Hakan Hatipoğlu, "Mavi takımda tek bir isme odaklandım, o da Ardahan. Takım arkadaşları tarafından çok seviliyor ancak oy potansiyeli düşük olabilir. Ardahan ve Yunus Emre için tehlike çanları çalıyor. " dedi. Karşı takımdan da Yunus Emre'ye parantez açan Hakan Hatipoğlu, "Yunus Emre'nin işi çok zor. 2 hafta önce biri 'Yunus Emre Aycan'ı eleyecek' dese gülerdik. Bu hale kendini Aycan getirdi. Yunus Emre'nin işi hiç kolay değil" ifadelerini kullandı.



