Survivor Yunanistan'ı gören Batuhan Karadeniz Acun Ilıcalı'ya seslendi: Ben açlığa, yokluğa her şeye hazırım

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor Yunanistan'dan bazı görüntüler sosyal medyanın diline düşmüştü. Kadın yarışmacıların minik bikiniyle güneşlendiği anlar sosyal medyada gündeme gelince yorumların da ardı arkası kesilmemişti.

Eski futbolcu Batuhan Karadeniz de bu konuda kendini tutamadı. Batuhan Karadeniz "Yunanistan Survivor'ını izliyor musun?" sorusuna "Genelde onu izliyorum zaten. Burada Nagihan'ı mi izleyeyim abi. Yunanistan Survivor'unu bir açıyorum bir gör abi" cevabını verdi.

Karadeniz devamında ise "Acun abi sana sesleniyorum, kurban olayım beni Yunan Survivor'una götür. Ben açlığa, yokluğa her şeye hazırım" dedi.

"Oğlum, buraları yengeniz izlemesin" diyen futbolcunun açıklamaları sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekti.







