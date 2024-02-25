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Survivor Yunanistan'ı gören Batuhan Karadeniz Acun Ilıcalı'ya seslendi: Ben açlığa, yokluğa her şeye hazırım

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.02.2024 09:47
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Son günlerde Survivor Yunanistan'ın görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. Kadın yarışmacıların tanga bikinisiyle güneşlenmesi eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in gözünden de kaçmadı. Karadeniz Acun Ilıcalı'ya seslendi.

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor Yunanistan'dan bazı görüntüler sosyal medyanın diline düşmüştü. Kadın yarışmacıların minik bikiniyle güneşlendiği anlar sosyal medyada gündeme gelince yorumların da ardı arkası kesilmemişti.

Eski futbolcu Batuhan Karadeniz de bu konuda kendini tutamadı. Batuhan Karadeniz "Yunanistan Survivor'ını izliyor musun?" sorusuna "Genelde onu izliyorum zaten. Burada Nagihan'ı mi izleyeyim abi. Yunanistan Survivor'unu bir açıyorum bir gör abi" cevabını verdi.

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Karadeniz devamında ise "Acun abi sana sesleniyorum, kurban olayım beni Yunan Survivor'una götür. Ben açlığa, yokluğa her şeye hazırım" dedi.

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"Oğlum, buraları yengeniz izlemesin" diyen futbolcunun açıklamaları sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekti.


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Batuhan Karadeniz sosyal medya Acun Ilıcalı
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