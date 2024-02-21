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Survivor Yunanistan'da kadın yarışmacılar minik bikinileriyle güneşlendi! Sosyal medyayı sallayan görüntüler

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
21.02.2024 09:26 | Son Güncelleme:
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Survivor Türkiye kadar Survivor Yunanistan da sosyal medyada konuşuluyor. Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor Yunanistan'dan bazı görüntüler sosyal medyanın diline düştü. Kadın yarışmacıların minik bikiniyle güneşlendiği anlar ekrana yansıdı.

Popüler realite şovu Survivor Yunanistan komşuda ilgiyle izleniyor. Survivor Türkiye kadar Survivor Yunanistan da sosyal medyada gündeme geliyor. Türkiye'de kavgaların yaşandığı yarışmanın Yunanistan yapımında keyifli anlar ekrana yansıyor.

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor Greece 2024'ten bazı görüntüler sosyal medyada yansıdı.

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Kadın yarışmacıların minik bikinileriyle kumsalda sere serpe uzanıp güneşlendikleri anlar dikkat çekti.

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Survivor Türkiye fanları "Kaç yıldır bize ne izletiyorsun Acun", "Biz kavga kıyamet komşuda cennet", "Vay arkadaş bizde şort giyilmesine bile tepki","Cübbeli görmesin" yorumlarında bulundu.

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Cübbeli Ahmet geçtiğimiz günlerde konuşmasında "O TV8 midir nedir o var ya onun o bütün çırılçıplak kız erkek karışıklarından daha büyük günah..." demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı sosyal medya
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