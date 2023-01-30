SURVİVOR YUSUF GÜNEY ayrıldı mı? Yusuf Güney Suvivor'dan elendi mi diskalifiye mi edildi? Acun Ilıcalı'dan şoke eden 'veda' açıklaması!

Survivor'da Yusuf Güney ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Acun Ilıcalı, Yusuf Güney hakkında açıklamada bulundu. Ünlü televizyoncunun açıklaması izleyenleri şaşırttı. Survivor'daki gelişme geceye damga vurdu. Acun Ilıcalı Yusuf Güney Survivor'a devam edemeyeceğini belirtti.

SURVİVOR YUSUF GÜNEY AYRILDI MI?

Survivor ünlüler takımı yarışmacısı Yusuf Güney hakkında konuşan Acun Ilıcalı Yusuf Güney'in Survivor'a devam edemeyeceğini belirtti.

YUSUF GÜNEY SURVİVOR'DAN ELENDİ Mİ?

Yusuf Güney'in Survivor serüveninin sona erdiğini ifade eden Acun Ilıcalı ünlü şarkıcının vedalaşmak için arkadaşlarının yanına geleceğini belirtti.

YUSUF GÜNEY DİSKALİFİYE Mİ EDİLDİ?

Yusuf Güney ile ilgili konuşan Acun Ilıcalı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yusuf Güney Survivor'a devam edemeyecek. Bu sene tam anlamıyla bir direnç senesi oldu ve olacak Şartlar çok zor oldu. Yarın sizinle vedalaşmak için yanınıza gelecek Yusuf Güney."





