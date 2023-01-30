MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. SURVİVOR YUSUF GÜNEY ayrıldı mı? Yusuf Güney Suvivor'dan elendi mi diskalifiye mi edildi? Acun Ilıcalı'dan şoke eden 'veda' açıklaması!

SURVİVOR YUSUF GÜNEY ayrıldı mı? Yusuf Güney Suvivor'dan elendi mi diskalifiye mi edildi? Acun Ilıcalı'dan şoke eden 'veda' açıklaması!

30.01.2023 07:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yusuf Güney'in Survivor'dan ayrılıp ayrılmadığı sosyal medyada yer alan paylaşımların ardından merak konusu oldu. Acun Ilıcalı yarışmanın geçtiğimiz gün ekrana gelen bölümünde konseyde önemli bir açıklamada bulundu. Ünlüler takımında yarışan başarılı şarkıcı Bil Bakalım oyununda hem de bugünkü dokunulmazlık oyununda takımda yer almamıştı. Peki, Survivor Yusuf Güney ayrıldı mı? Yusuf Güney Suvivor'dan elendi mi diskalifiye mi edildi? İşte Acun Ilıcalı'nın izleyiciyi şoke eden açıklaması...

SURVİVOR YUSUF GÜNEY ayrıldı mı? Yusuf Güney Suvivor'dan elendi mi diskalifiye mi edildi? Acun Ilıcalı'dan şoke eden 'veda' açıklaması!

Survivor'da Yusuf Güney ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Acun Ilıcalı, Yusuf Güney hakkında açıklamada bulundu. Ünlü televizyoncunun açıklaması izleyenleri şaşırttı. Survivor'daki gelişme geceye damga vurdu. Acun Ilıcalı Yusuf Güney Survivor'a devam edemeyeceğini belirtti.

Yusuf Güney

SURVİVOR YUSUF GÜNEY AYRILDI MI?

Survivor ünlüler takımı yarışmacısı Yusuf Güney hakkında konuşan Acun Ilıcalı Yusuf Güney'in Survivor'a devam edemeyeceğini belirtti.

552286a7-fdf3-4662-81a5-139c2dbe7748

YUSUF GÜNEY SURVİVOR'DAN ELENDİ Mİ?

Yusuf Güney'in Survivor serüveninin sona erdiğini ifade eden Acun Ilıcalı ünlü şarkıcının vedalaşmak için arkadaşlarının yanına geleceğini belirtti.

Yusuf Güney

YUSUF GÜNEY DİSKALİFİYE Mİ EDİLDİ?

Yusuf Güney ile ilgili konuşan Acun Ilıcalı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Yusuf Güney

"Yusuf Güney Survivor'a devam edemeyecek. Bu sene tam anlamıyla bir direnç senesi oldu ve olacak Şartlar çok zor oldu. Yarın sizinle vedalaşmak için yanınıza gelecek Yusuf Güney."

survivor-2023-hangi-gunler-survivor-yeni-15568938_9042_amp

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelen mesajı ifşa edip kızdı! Karısıyla cinsel ilişkisinden bahsettiGelen mesajı ifşa edip kızdı! Karısıyla cinsel ilişkisinden bahsetti
Süper mini eteği ve sütyeniyle poz verince...Süper mini eteği ve sütyeniyle poz verince...
Survivor'dan dönen Berdan Mardini hunharca yemek yedi! Survivor'dan dönen Berdan Mardini hunharca yemek yedi!
Anahtar Kelimeler:
survivor Yusuf Güney sosyal medya İngiliz sterlini Acun Ilıcalı dolar ne dolar ne kadar dolar ne kadar dolar euro ne euro ne kadar ne kadar dolar sterlin sterlin ne kadar ünlü şarkıcı dolar euro

En Çok Okunan Haberler

Şehrin en işlek noktalarına asıldı! "İstanbul'umuza hoş geldiniz"

Şehrin en işlek noktalarına asıldı! "İstanbul'umuza hoş geldiniz"

ABD basınından çarpıcı 'İsrail' iddiası!

ABD basınından çarpıcı 'İsrail' iddiası!

Süper mini eteği ve sütyeniyle poz verince...

Süper mini eteği ve sütyeniyle poz verince...

Çekmeköy'de feci olay! El freni çekilmeyen araç dehşet saçtı...

Çekmeköy'de feci olay! El freni çekilmeyen araç dehşet saçtı...

O soruya "Seni hiç ilgilendirmiyor" yanıtı

O soruya "Seni hiç ilgilendirmiyor" yanıtı

Canlı yayında Jorge Jesus'a seslendi! 'Eyvah...'

Canlı yayında Jorge Jesus'a seslendi! 'Eyvah...'

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.