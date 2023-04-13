Survivor Yusuf kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor Yusuf diskalifiye mi edildi? Asena ile kavgası kötü bitti

Survivor 2023'ün başarılı yarışmacısı Yusuf Yıldız'ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. 'Survivor Yusuf diskalifiye mi oldu?' sorusu yarışmanın son bölümüyle izleyenlerin gündemine geldi. Oyun alanında Survivor Asena ile tartışan Yusuf Yıldız'a verilen cezayı Acun Ilıcalı açıkladı. İşte Survir Yusuf ile ilgili bilinmeyenler...

SURVİVOR YUSUF KİMDİR?

Survivor Yusuf Yıldız, 31 yaşındadır. Asıl mesleği Beden Eğitimi Öğretmenliğidir. 8 yıllık öğretmenlik hayatından sonra yüzme antrenörü olarak çalışmaya başlamıştır. Survivor'dan sonra sözlüsü Rümeyda ile evleneceğini açıklayan Survivor Yusuf, yaptığı sevinçlerle dikkat çekiyor.

SURVİVOR YUSUF DİSKALİFİYE Mİ EDİLDİ?

"Ben kaybettiğim zaman o an hissimde bu ödülü benim yüzümden kaybettik. Aslında benim sinirlenmem ne atışa ne parkura. Hiç istemedim sizinle böyle bir diyalog kurmayı. Böyle konseyleri de çok sevmiyorum. Kendimi şuurumu çok kaybettim. Ben kendi yaşamımda bu nabızlara çıkan biri değilim. Bunlar benim için kötü bir rüya ama yaşandı. Ben çok pişmanım mavi takımdan ve kendi takımımdan özür diliyorum" diyerek kendisini savunan Yusuf, yaptırımlara da açık olduğunun altını çizerek, ettiği hakaretlerin birine karşı olmadığını sözlerine ekledi.

Bunun üzerine Acun Ilıcalı Yusuf'un hakaretlerinin muhatabını sordu. Sözlerinin muhatabı olmadığını söyleyen Yusuf "Orada kullandığım kelimelerin herhangi bir muhatabı yok." dedi. Yusuf'un karşı taraftan Asena'yı hedef aldığını söyleyen Acun Ilıcalı, "Bizim açımızdan asla kabul edilir değil. Yaptırımı söyleyeyim; bundan sonraki dört ödülden yararlanamayacaksın. Bu işin senin tarafından özürle bağlanmamış olması. Bunları demiş olman bizim açımızdan 3 olacak cezayı dörde çıkardı. " dedi.

