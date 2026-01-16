MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Dilan Çıtak, Survivor'dan elendi! Acun Ilıcalı'ya sözleri gündem oldu

Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler yarışmasında adaya veda eden en son isim ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak oldu. Çıtak, veda konuşmasında duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarını tutamadı. Çıtak'ın Acun Ilıcalı'ya söylediği sözler ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Dilan Çıtak, Survivor'dan elendi! Acun Ilıcalı'ya sözleri gündem oldu
Öznur Yaslı İkier

Survivor 2026 heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Yarışmanın son bölümünde Lina, Seren Ay, Dilan Çıtak ve Meryem karşı karşıya geldi.

Nefeslerin tutulduğu gecede Seren Ay rakiplerini eleyerek yarışmaya devam eden isim oldu. Düelloyu kaybeden Dilan Çıtak ise yapılan oylama sonucu Dominik'e veda etti.

Dilan Çıtak, Survivor dan elendi! Acun Ilıcalı ya sözleri gündem oldu 1

Dilan Çıtak Dominik'e veda ederken duygusal anlar yaşadı. Çıtak veda konuşmasında gözyaşlarını tutamazken Acun Ilıcalı'ya övgü dolu sözler sarf etti. Ünlü ismin konuşması kısa sürede gündem oldu.

Dilan Çıtak, Survivor dan elendi! Acun Ilıcalı ya sözleri gündem oldu 2

Dilan Çıtak; “Birçok organizasyon şirketi yaşadığım süreçlerden dolayı beni listelerinden çıkardı, konserlerim iptal oldu. Ama Acun Ilıcalı korkusuzca beni bu projeye dahil etti. O yüzden size minnettarım. Çünkü biliyorum ki çok iyi bir kız babasısınız… Ben hep derim, ‘Keşke Acun Ilıcalı amcam olsa’ diye. O yüzden burada olmaktan çok gurur duydum. Teşekkür ediyorum bana bir Dilan olarak sahip çıktığınız için. Teşekkür ederim. Umarım tekrar yollarımız kesişir.” ifadelerini kullandı.

Dilan Çıtak, Survivor dan elendi! Acun Ilıcalı ya sözleri gündem oldu 3

İlginizi Çekebilir

Seçili deri CAMPER ayakkabı modellerinde büyük fırsat!

Seçili deri CAMPER ayakkabı modellerinde büyük fırsat!

 Günün yorgunluğunu dakikalar içinde atın!

Günün yorgunluğunu dakikalar içinde atın!

Sırt çantasında ezber bozan dayanıklılık: SAMSONITE

Sırt çantasında ezber bozan dayanıklılık: SAMSONITE

 Sessiz, pratik ve daima hijyenik: UBPET akıllı kedi tuvaleti

Sessiz, pratik ve daima hijyenik: UBPET akıllı kedi tuvaleti

 Yüksek performans ve konforun adresi: ASICS Gel Rocket 12

Yüksek performans ve konforun adresi: ASICS Gel Rocket 12

Her saç tipi için parlak, sağlıklı ve kusursuz sonuçlar: L'Oréal saç düzleştirici ve şekillendirici indirimde

Her saç tipi için parlak, sağlıklı ve kusursuz sonuçlar: L'Oréal saç düzleştirici ve şekillendirici indirimde

 Su geçirmez CAMPER botta 1600 TL indirim başladı!

Su geçirmez CAMPER botta 1600 TL indirim başladı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Anne oldu! Oğluna verdiği isim şaşırttı Anne oldu! Oğluna verdiği isim şaşırttı
Ölmeden önce çocuklarını evlatlıktan reddetmişti! Miras davası sonuçlandıÖlmeden önce çocuklarını evlatlıktan reddetmişti! Miras davası sonuçlandı
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı Dilan Çıtak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

İstanbul'da korkunç cinayet: Otomobilde başından vurulmuş halde bulundu

İstanbul'da korkunç cinayet: Otomobilde başından vurulmuş halde bulundu

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Acil organ nakli çağrısı yapılmıştı! Ünlü oyuncudan üzen haber

Acil organ nakli çağrısı yapılmıştı! Ünlü oyuncudan üzen haber

En düşük emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi

En düşük emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi

AVM'ye değil buraya geliyor: En az 4 bin 900 TL kar elde ediyorlar!

AVM'ye değil buraya geliyor: En az 4 bin 900 TL kar elde ediyorlar!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.