Dilan Çıtak, Survivor'dan elendi! Acun Ilıcalı'ya sözleri gündem oldu

Survivor 2026 heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Yarışmanın son bölümünde Lina, Seren Ay, Dilan Çıtak ve Meryem karşı karşıya geldi.

Nefeslerin tutulduğu gecede Seren Ay rakiplerini eleyerek yarışmaya devam eden isim oldu. Düelloyu kaybeden Dilan Çıtak ise yapılan oylama sonucu Dominik'e veda etti.

Dilan Çıtak Dominik'e veda ederken duygusal anlar yaşadı. Çıtak veda konuşmasında gözyaşlarını tutamazken Acun Ilıcalı'ya övgü dolu sözler sarf etti. Ünlü ismin konuşması kısa sürede gündem oldu.

Dilan Çıtak; “Birçok organizasyon şirketi yaşadığım süreçlerden dolayı beni listelerinden çıkardı, konserlerim iptal oldu. Ama Acun Ilıcalı korkusuzca beni bu projeye dahil etti. O yüzden size minnettarım. Çünkü biliyorum ki çok iyi bir kız babasısınız… Ben hep derim, ‘Keşke Acun Ilıcalı amcam olsa’ diye. O yüzden burada olmaktan çok gurur duydum. Teşekkür ediyorum bana bir Dilan olarak sahip çıktığınız için. Teşekkür ederim. Umarım tekrar yollarımız kesişir.” ifadelerini kullandı.