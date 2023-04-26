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Survivor Yusuf'un nişanlısı Rümeysa güzelliğiyle büyüledi! “Tüm şansını aşkta kullanmış”

26.04.2023 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor’da bu sene dikkat çeken isimler arasında Yusuf Yıldız da yer alıyor. Yarışmadaki performansı ve girdiği tartışmalarla adından sıkça söz ettiren Yusuf’un nişanlısı bu akşamki bölüme konuk oldu. Ünlü ismin nişanlısı Rümeysa güzelliğiyle büyük beğeni topladı.

Survivor Yusuf'un nişanlısı Rümeysa güzelliğiyle büyüledi! “Tüm şansını aşkta kullanmış”

Survivor 2023 sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümüne aile ödülü damga vurdu. Sezonun dikkat çeken isimlerinden biri olan Yusuf Yıldız nişanlısı Rümeysa ile bir araya geldi. Yusuf’un nişanlısı Rümeysa’nın güzelliği adeta büyüledi.

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31 yaşındaki Yıldız sosyal medya hesabından da sık sık nişanlısı ile fotoğraflarını paylaşıyor. Ünlü ismin takipçileri fotoğraflarına “Tüm şansını aşkta kullanmış”, “Bir çift bu kadar mı yakışır”, “Çok tatlısınız”, “En sevdiğim çift” yorumlarında bulundu.

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Beden Eğitimi Öğretmeni olan Yusuf Yıldız, 8 yıl devam ettiği öğretmenliğin ardından, Çatalca Belediyesi Belediyespor bölümünde yüzme antrenörü olarak çalışmaya başladı.

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Survivor'dan sonra sözlüsü Rümeysa ile evleneceğini açıklayan Survivor Yusuf, yaptığı sevinçlerle de dikkat çekiyor.

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