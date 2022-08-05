Süryani gurbetçilerin yaz aylarında buluşma noktası: Midyat

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR / SELAHATTİN EROL - Farklı din ve mezhebe mensup kişilerin yıllardır bir arada huzurla yaşadığı Mardin'in Midyat ilçesi, yaz aylarında Süryani gurbetçilerin de gözdesi.

Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice gibi dillerin de buluşma noktası olan tarihi ilçe, binlerce yıllık taş evleri, hanları, camileri, kiliseleri ve manastırları, tarihi ve kültürel değerleriyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin yanı sıra yılın 3 ayı gurbetçilerin de buluşması noktası oluyor.

Başta ​​​​​​Almanya olmak üzere İsviçre, İsveç ve diğer Avrupa ülkeleri ile Lübnan'da yaşayan Süryani gurbetçiler, yaz tatillerini özlem duydukları memleketleri Midyat'ta geçirmek için kilometrelerce yol katediyor.

Farklı din ve mezhebe mensup kişilerin yıllardır bir arada huzurla yaşadığı Midyat'ta Süryanilerin nüfusu, yaz aylarında ilçeye gelen gurbetçilerle artıyor.

Gurbetçiler, Bagok Dağı kırsalındaki Elbeğendi, Yemişli, Taşköy ve Üçköy mahallerinde Midyat taşından inşa ettikleri müstakil evler ile ilçedeki kilise ve manastırların misafirhanelerinde kalıyor.

İlçeye bu sayede onlarca ev inşa eden gurbetçiler, kavuştukları memleketlerinde yerleşik yaşam sürenler ve farklı ülkelerden yaz aylarında gelen Süryanilerle kucaklaşıyor, eş, dost, akrabalarıyla hasret gideriyor.

Sılada birbirleriyle Süryanice konuşabilmenin mutluluğunu yaşayan gurbetçiler, kültürlerini yaşatıyor, yaptıkları alışverişle ilçenin çarşı ve pazarını canlandırıyor.

- "Aklımız hep burada"

Genç yaşlarda çalışmak için gittiği Almanya'nın Giessen şehrinden gelen 57 yaşındaki Nebil Çelik, AA muhabirine, senede en az bir kez memleketini ziyaret ettiğini söyledi.

Çelik, Midyat'ın kadim bir kültüre sahip olduğunu belirterek, "Dostlarımızı ziyaret ediyoruz. Eski kiliselerimiz var onları ziyaret ediyoruz. Süryanice ana dilimiz, burada dostlarımızla Süryanice konuşuyoruz. Heyecanla geliyoruz buraya. Ne kadar Almanya'da yaşıyorsak da her sene geldiğimizde daha fazla heyecan oluyor. İnsan doğduğu yeri hiç unutur mu? Kökümüz burada, burada büyüdük. 19-20 yaşlarında gitmiştik. Belki oralarda yaşıyoruz ama aklımız, fikrimiz hep burada." diye konuştu.

- "Deniz yok ama denizden daha güzel"

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinden gelen Zeki Arsan da kayınpederi Yusuf Özdemir ile Elbeğendi kırsal mahallesinde geçen yıl inşasına başladıkları evi bu yıl tamamladıklarını anlattı.

40 yıldır Almanya'da yaşadığını belirten Arsan, memleketinin havasının çok güzel olduğunu, yıllık izinlerini Midyat'ta geçirdiklerini dile getirdi.

Arsan, bütün yıl çalışıp Midyat'ta dinlendiklerini aktararak, "6 gün sonra bütün sülale buraya geliyor izine. Tatilimiz çok güzel ama çok çabuk geçiyor. Sanki bir günde bitiyor. Burayı çok seviyoruz. Deniz yok ama denizden daha güzel burası. Almanya'da göremediğimiz bütün halklarımızı burada görüyoruz, Süryanice konuşuyoruz. Almanya'da Almanca konuşuyoruz. Dinimizi ve kültürümüzü burada görüyoruz ve gençlerimizi de buraya getirip onlara öğretiyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Her şeyini özlüyorum"

Almanya'nın 27 yıldır farklı kentlerinde yaşadığını belirten Ercan Methe de 3 yılda bir memleketine geldiğini ve hasret giderdiğini belirtti.

Buradaki birlikte yaşamı çok sevdiklerini anlatan Methe, memleketinin çok güzel olduğunu, Midyat'a mutlulukla geldiklerini kaydetti.

Methe, "Her şeyini özlüyorum. Buraya geldiğimde eski günlerimiz aklıma geliyor. Oradaki her şeyi unuturuz buraya gelince. Kilise ve manastırları dolaşıyoruz. İnsan gitmek istemiyor buradan ama mecbur kalıyoruz gitmeye. Burada Müslüman, Hristiyan herkes birlikte yaşıyor. İşte o çok güzel. Ondan çok güzel burası." diye konuştu.

İlçe esnafından Süryani Nuri Ergin de yurt dışına giden Süryanilerin yaz aylarında Midyat'ta buluştuğunu belirterek, şunları anlattı:

"Moral depoluyoruz, keyfimiz geliyor, dertleşiyoruz, anılarımızı konuşuyoruz. Bu gerçekten çok güzel bir duygu. Son zamanlarda gelen vatandaşlarımız ev almaya ve ev yapmaya çalışıyor, eski evlerini onarıyorlar. Güzel bir şey bu. Avrupa'dan gelenler, 'Orada birbirimizi göremiyoruz.' diyorlar. Midyat'ımızın özelliği bu. Ortak nokta, buluşma yeri burası."

- "Onları dört gözle bekliyoruz"

Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Abdürrahim Çelik de yurt dışında yaşayan Süryanilerin yaz tatillerini ilçede huzur içerisinde geçirdiğini, Midyat'ın dinlerin, dillerin ve kültürlerin kesişme noktası olduğuna işaret ederek, Midyatlılar arasındaki hoşgörünün hiçbir zaman bozulmadığını vurguladı.

Gurbetçilerin ilçeye gelip yatırım ve ev yaptığını, eskiyen evlerini onardığını anlatan Çelik, gurbetçilerin huzur içerisinde güzel bir tatil geçirip, çalıştıkları ülkelere dönüş yaptığını söyledi.

Çelik, Midyat Belediyesinin son yıllarda yaptığı çalışmalarla ilçeye ilginin daha da arttığını dile getirerek, "Süryani ve Yezidi vatandaşlarımız bağlarını hiçbir zaman koparmadı. Özellikle huzur ortamının sağlanmasıyla Süryani vatandaşlarımız ilçemizi daha fazla tercih etmeye başladı. Bizler de onları dört gözle bekliyoruz. Geldiklerinde ilçemize renk katıyorlar. Geldikleri zaman mutlu oluyor, huzur buluyoruz. Onlarla ilçemiz daha güzel. Her zaman onları bekliyoruz." dedi.

