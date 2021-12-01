Milföy ve badem ezmesiyle şahaneler yaratın! Yedikçe bağımlılık yaratan pürüzyen tatlısı tarifi

Gün tabaklarına biraz renk katmak ya da akşamüstü çayında kıyır kıyır bir şeyler atıştırmak isteyenler toplaşsın! Görüntüsüyle olduğu kadar tadıyla da şaşırtan ve iştah açan bir tatlı tarifi hazırladık: Pürüzyen tatlısı! Milföy hamuru kullanıldığı için kolayca hazırlanan ve kısa sürede pişen pürüzyen tatlısı; çiğ badem, Antep fıstığı ve sütü bir araya getiriyor. Bir kere denedikten sonra tekrar tekrar sofralarınızda yer almasını isteyeceğiniz pürüzyen tatlısının tarifine geçelim...
MALZEMELER
2 su bardağı çiğ badem
1 yumurta
Yarım su bardağı toz şeker
3 çorba kaşığı süt
1 paket vanilya
Bir çimdik tuz
Üzeri İçin;
Göz kararı toz şeker
Süslemesi İçin;
HAZIRLANIŞI
2 su bardağı dolusu çiğ bademi, kabukları yumuşayıp çıkana dek sıcak su içerisinde bekletin.
Kabuğu soyulan bademleri bir kenara alın ve tercihen kağıt havluyla kurumasını sağlayın.
Ardından yanmaz, yapışmaz bir granit tava içerisine alın ve rengi hafif dönene dek kavurun.
İstediğiniz kıvamda kavrulan bademleri mutfak robotuna alın ve ufacık olana kadar çekin.
Çekilen bademleri geniş bir karıştırma kaba aktarıp üzerine bir yumurta, 3 çorba kaşığı süt, bir çimdik tuz ve vanilyayı ekleyin.
Tüm malzemeler homojen bir kıvam alıncaya kadar karıştırın.
4 tam milföy hamurunu sekiz eşit kareye bölün ve un serpilmiş tezgahınızda milföy hamurlarını açın.
Açılan milföy hamurlarının içerisine tatlı kaşığı yardımıyla hazırlanan bademli harçtan ekleyin ve hamurun tamamına yayın.
Ardından yarım ay şekli alacak şekilde milföy hamurlarını sarın.
Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine dizin.
Hazırlanan milföy hamurlarının üzerine bir fırça yardımıyla süt sürün ve dilediğiniz kadar toz şeker serpin.
Önceden ısıttığınız 180 derece fırında altı üstü kızarana dek pişirin.
Fırından çıkınca tam soğumadan her iki ucunu da toz Antep fıstığına bulayarak süsleyin.
Okuyucu Yorumları 0 yorum