Milföy ve badem ezmesiyle şahaneler yaratın! Yedikçe bağımlılık yaratan pürüzyen tatlısı tarifi

Gün tabaklarına biraz renk katmak ya da akşamüstü çayında kıyır kıyır bir şeyler atıştırmak isteyenler toplaşsın! Görüntüsüyle olduğu kadar tadıyla da şaşırtan ve iştah açan bir tatlı tarifi hazırladık: Pürüzyen tatlısı! Milföy hamuru kullanıldığı için kolayca hazırlanan ve kısa sürede pişen pürüzyen tatlısı; çiğ badem, Antep fıstığı ve sütü bir araya getiriyor. Bir kere denedikten sonra tekrar tekrar sofralarınızda yer almasını isteyeceğiniz pürüzyen tatlısının tarifine geçelim...

PÜRÜZYEN TATLISI TARİFİ

MALZEMELER

2 su bardağı çiğ badem

1 yumurta

Yarım su bardağı toz şeker

3 çorba kaşığı süt

1 paket vanilya

Bir çimdik tuz

8 kare (4 tam) milföy hamuru

Üzeri İçin;

Göz kararı toz şeker

2 çorba kaşığı süt

Süslemesi İçin;

Toz Antep fıstığı

HAZIRLANIŞI