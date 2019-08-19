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Süt içmeyi sevmeyen çocuklara tatlı bir alternatif: Muhallebi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 19.08.2019 10:46 | Son Güncelleme

Büyüme çağındaki çocukların kemik gelişimi için düzenli süt tüketiminin önemli olduğuna dikkat çeken uzmanlar, süt içmeyi sevmeyen çocuklar için alternatif bir tatlı olan sütlü muhallebi tüketimini öneriyor.

Süt içmeyi sevmeyen çocuklara tatlı bir alternatif: Muhallebi

Çocukların büyümesinde ve gelişiminde vazgeçilmez besinlerin başında yer alan sütü severek tüketmeleri için tatlı çözümler üretilebileceğini söyleyen uzmanlar, annelere çocuklarına içinde bol süt olan muhallebi yedirmelerini öneriyor. Ara öğünlerde farklı meyvelerle zenginleştirilmiş muhallebiler ile çocuklar günlük süt ihtiyaçlarını karşılamış oluyor.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, büyüme için gerekli olan kalsiyum ve diğer minerallerin bol sütlü muhallebi seçeneğiyle de alınabileceğini belirtiyor. İnanç, "Çocuklar çeşitli nedenlerle süt içmeyi reddedebiliyor ve anneler için çocuklara süt içirmek sorun haline gelebiliyor. Sade süt içmek istemeyen çocuklar için en iyi alternatiflerden birisütle hazırlanan muhallebilerdir. Muhallebiler sayesinde çocuklar sütten alacakları kalsiyum ihtiyaçlarını da giderebilir” dedi.

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