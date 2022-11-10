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Süt Kardeşler'in Afife'sinin kocası usta oyuncu çıktı! Görenler hayret etti 51 yıllık aşk...

10.11.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1976 yılında izleyiciyle buluşan Süt Kardeşler filminin kadrosunda Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Şener Şen, Adile Naşit gibi Türk sinemasının efsane isimleri yer alıyordu. Süt Kardeşler filminde Afife karakterine hayat veren güzel oyuncunun eşi kendisinden de ünlü çıktı.

Süt Kardeşler'in Afife'sinin kocası usta oyuncu çıktı! Görenler hayret etti 51 yıllık aşk...

Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından Süt Kardeşler filmiyle akıllara kazınan Jale Altuğ'un eşini görenler şaştı kaldı.

Yönetmenliğini Ertem Eğilmez, senaristliğini ise Sadık Şendil'in üstlendiği Süt Kardeşler filmi, güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle Türk izleyicisinin gönlüne taht kurdu.

Süt Kardeşler'in Afife'sinin eşi kendisinden de ünlü çıktı! Görenler hayret etti 51 yıllık aşk...

Bir konak etrafında geçen filmin tartışmasız en hafızalara kazınan sahnesi ise Gulyabanı'nın görüldüğü sahneydi.

Süt Kardeşler'in Afife'sinin eşi kendisinden de ünlü çıktı! Görenler hayret etti 51 yıllık aşk...

Süt Kardeşler'de Afife karakterine hayat veren Jale Atuğ'un 51 yıllık eşi de çok ünlü çıktı.

Süt Kardeşler'in Afife'sinin eşi kendisinden de ünlü çıktı! Görenler hayret etti 51 yıllık aşk...

Jale Altuğ, 1971 yılında meslektaşı Şevket Altuğ ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftin Kerem ve Kezban adında iki çocuğu bulunuyor.

Süt Kardeşler'in güzel Afife'si bakın kimin eşi çıktı! Görenler hayret etti 51 yıllık aşk...

Şevket Altuğ; Süper Baba, Kapıcılar Kralı, Hababam Sınıfı Uyanıyor, Tokatçı ve Yedi Bela Hüsnü gibi yapımlarda rol aldı.

Süt Kardeşler'in Afife'sinin eşi kendisinden de ünlü çıktı! Görenler hayret etti 51 yıllık aşk...

2002 yılında rol aldığı Unutma Beni dizisinden sonra oyunculuğu bırakan Şevket Altuğ, bir süredir kameralardan uzak yaşıyor.

Süt Kardeşler'in güzel Afife'si bakın kimin eşi çıktı! Görenler hayret etti 51 yıllık aşk...

Şevket Altuğ , hayatına dair kareleri sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

Süt Kardeşler'in güzel Afife'si bakın kimin eşi çıktı! Görenler hayret etti 51 yıllık aşk...

Süt Kardeşler'in güzel Afife'si bakın kimin eşi çıktı! Görenler hayret etti 51 yıllık aşk...

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