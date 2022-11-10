Süt Kardeşler'in Afife'sinin kocası usta oyuncu çıktı! Görenler hayret etti 51 yıllık aşk...

Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından Süt Kardeşler filmiyle akıllara kazınan Jale Altuğ'un eşini görenler şaştı kaldı.

Yönetmenliğini Ertem Eğilmez, senaristliğini ise Sadık Şendil'in üstlendiği Süt Kardeşler filmi, güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle Türk izleyicisinin gönlüne taht kurdu.

Bir konak etrafında geçen filmin tartışmasız en hafızalara kazınan sahnesi ise Gulyabanı'nın görüldüğü sahneydi.

Süt Kardeşler'de Afife karakterine hayat veren Jale Atuğ'un 51 yıllık eşi de çok ünlü çıktı.

Jale Altuğ, 1971 yılında meslektaşı Şevket Altuğ ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftin Kerem ve Kezban adında iki çocuğu bulunuyor.

Şevket Altuğ; Süper Baba, Kapıcılar Kralı, Hababam Sınıfı Uyanıyor, Tokatçı ve Yedi Bela Hüsnü gibi yapımlarda rol aldı.

2002 yılında rol aldığı Unutma Beni dizisinden sonra oyunculuğu bırakan Şevket Altuğ, bir süredir kameralardan uzak yaşıyor.

Şevket Altuğ , hayatına dair kareleri sık sık takipçileriyle paylaşıyor.



