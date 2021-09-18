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Süt Kardeşler'in Bihter'ine yıllar işlemiyor! Güzelliğiyle mest etti

18.09.2021 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süt Kardeşler filminde hayat verdiği Bihter karakteriyle akıllara kazınan Yeşilçam'ın duru güzeli Hale Soygazi, son haliyle kendine hayran bıraktı. Usta oyuncu, yıllar geçmesine rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmiyor.

Süt Kardeşler'in Bihter'ine yıllar işlemiyor! Güzelliğiyle mest etti

70 yaşındaki usta oyuncu Hale Soygazi, bir dönem Yeşilçam ekranlarına güzelliğiyle damga vuruyordu. Şimdilerde sosyal medyada epey aktif olan Soygazi'nin, yıllar geçmesine rağmen güzelliğini koruması dikkat çekti. İşte Hale Soygazi'nin son hali:

Yeşilçam'ın masum güzeli Hale Soygazi'ye bir de şimdi bakın! Yıllara meydan okuyor

Hale Soygazi, 1872 yılında Saklanbaç Gazetesi'nin düzenlediği güzellik yarışmasında birinci olduktan sonra şöhret kapılarını aralamıştı.

Yeşilçam'ın masum güzeli Hale Soygazi'ye bir de şimdi bakın! Yıllara meydan okuyor

HALE SOYGAZİ KİMDİR?

Hale Soygazi, 21 Eylül 1950 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Liseyi İstanbul'da okuyan Soygazi, üniversite eğitimini yarıda bırakarak İsviçre'ye taşındı. Yurt dışında mankenlik eğitimi alan oyuncu, Türkiye'ye dönünce fotomodellik yaptı. İtalya'da 'Avrupa Sinema Güzeli' seçildi. Sonrasında, birçok projede boy gösterdi.

Tosun Paşa'nın Bihter'ine yıllar işlemiyor! Güzelliğiyle mest etti

HALE SOYGAZİ ÖZEL HAYATI

Hale Soygazi, yönetmen Barış Pirhasan'la uzun süreli bir ilişki yaşadı. Ahmet Özhan ile 1976-1985 yılları arasında evli kaldı. Sonrasında, Murat Belge ile 2006 yılında evlendi.

Tosun Paşa'nın Bihter'ine yıllar işlemiyor! Güzelliğiyle mest etti


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Anahtar Kelimeler:
Hale Soygazi
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