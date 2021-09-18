Süt Kardeşler'in Bihter'ine yıllar işlemiyor! Güzelliğiyle mest etti

70 yaşındaki usta oyuncu Hale Soygazi, bir dönem Yeşilçam ekranlarına güzelliğiyle damga vuruyordu. Şimdilerde sosyal medyada epey aktif olan Soygazi'nin, yıllar geçmesine rağmen güzelliğini koruması dikkat çekti. İşte Hale Soygazi'nin son hali:

Hale Soygazi, 1872 yılında Saklanbaç Gazetesi'nin düzenlediği güzellik yarışmasında birinci olduktan sonra şöhret kapılarını aralamıştı.

HALE SOYGAZİ KİMDİR?

Hale Soygazi, 21 Eylül 1950 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Liseyi İstanbul'da okuyan Soygazi, üniversite eğitimini yarıda bırakarak İsviçre'ye taşındı. Yurt dışında mankenlik eğitimi alan oyuncu, Türkiye'ye dönünce fotomodellik yaptı. İtalya'da 'Avrupa Sinema Güzeli' seçildi. Sonrasında, birçok projede boy gösterdi.

HALE SOYGAZİ ÖZEL HAYATI

Hale Soygazi, yönetmen Barış Pirhasan'la uzun süreli bir ilişki yaşadı. Ahmet Özhan ile 1976-1985 yılları arasında evli kaldı. Sonrasında, Murat Belge ile 2006 yılında evlendi.



