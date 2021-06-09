Süt nasıl tüketilmelidir? Etkisi inanılmaz: Her gün içerseniz...

Süt en önemli kalsiyum kaynaklarından birisidir. Ancak tüketilen sütün kalitesi çok önemlidir. Dolayısıyla mümkün olduğunca cam şişede günlük sütleri tercih etmeliyiz. Keçi sütünün kalsiyum içeriği daha yüksektir ve doğal kaynaklardan elde edilmiş bir süttür. Güvenilir bir yerden alınması ve hijyeninin sağlanması çok önemlidir.

Eğer marketlerden süt alıyorsak öncelikle cam sütü ve keçi sütü tercih edilmeli. Eğer keçi sütü bulunamıyorsa inek sütünü tercih edebiliriz. Bir de manda sütü doğal bir süt olduğundan keçi sütü yerine tercih edilebilir. Ancak manda sütünün yağ içeriği yüksektir.

BESİN DEĞERLERİNİ KORUMASI İÇİN KAYNATMADAN İÇMELİYİZ

Süt, soğuk ya da ılık içilebilir. Besin değerlerini kaybetmemesi için kaynatmadan tüketmeye dikkat etmek gerekir. Bu noktada vücut ısısını örnek alarak 35-40 derece arasında sıcaklığa sahip olacak kadar ısıtabiliriz.

SÜTÜN İÇERİĞİNİ ZENGİNLEŞTİRMEK ZARARLI MI?

Süt, bal, pekmez ya da meyvelerle tüketilir. Tercihe göre çeşitlendirilen bu seçenekler üretilirken dikkat edilmesi gereken nokta sütle karıştırılan gıdaların temiz ve sağlıklı olduğunu bilmektir. Ancak tüketilen besinlerin şeker oranını yükseltmesi dişlere zarar verebileceğinden ağız ve diş sağlığına dikkat etmek gerekir. Tüm bu seçeneklerin yanında süte tarçın katarak zayıflamak için iştah kesici bir ara öğün olarak da kullanabilirsiniz.