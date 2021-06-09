Süt nasıl tüketilmelidir? Etkisi inanılmaz: Her gün içerseniz...

Süt en önemli kalsiyum kaynaklarından birisidir. Ancak tüketilen sütün kalitesi çok önemlidir. Dolayısıyla mümkün olduğunca cam şişede günlük sütleri tercih etmeliyiz. Keçi sütünün kalsiyum içeriği daha yüksektir ve doğal kaynaklardan elde edilmiş bir süttür. Güvenilir bir yerden alınması ve hijyeninin sağlanması çok önemlidir.
Eğer marketlerden süt alıyorsak öncelikle cam sütü ve keçi sütü tercih edilmeli. Eğer keçi sütü bulunamıyorsa inek sütünü tercih edebiliriz. Bir de manda sütü doğal bir süt olduğundan keçi sütü yerine tercih edilebilir. Ancak manda sütünün yağ içeriği yüksektir.
Süt, soğuk ya da ılık içilebilir. Besin değerlerini kaybetmemesi için kaynatmadan tüketmeye dikkat etmek gerekir. Bu noktada vücut ısısını örnek alarak 35-40 derece arasında sıcaklığa sahip olacak kadar ısıtabiliriz.
Süt, bal, pekmez ya da meyvelerle tüketilir. Tercihe göre çeşitlendirilen bu seçenekler üretilirken dikkat edilmesi gereken nokta sütle karıştırılan gıdaların temiz ve sağlıklı olduğunu bilmektir. Ancak tüketilen besinlerin şeker oranını yükseltmesi dişlere zarar verebileceğinden ağız ve diş sağlığına dikkat etmek gerekir. Tüm bu seçeneklerin yanında süte tarçın katarak zayıflamak için iştah kesici bir ara öğün olarak da kullanabilirsiniz.
Süt, kalsiyum, protein ve vitaminler açısından yüksek değerlere sahiptir. Gün içinde 2 bardak içilebileceği söylenilen sütün günlük tüketim miktarı 400 ml olarak açıklansa da dilendiği takdirde daha fazla tüketilebilir. Ancak içindeki laktoz miktarı fazla geleceğinden rahatsızlık hissine yol açabilir.
Yalnızca sağlık değil güzellik açısından da fayda sağlayan süt tüketimi, yağ yakımını hızlandırır. İçindeki kalsiyum sayesinde hem kemik hem diş sağlığına iyi gelir. Enerji vererek daha dinç bir gün geçirmenizi sağlar. Protein değerleri ile doku gelişimine yardımcı olur. Hafızayı kuvvetlendiren süt, d vitamini ihtiyacını karşılamaya da yardımcıdır. Bu durum kemik erimesi riskinin engeller. Ayrıca sütün yararları arasında saçları uzatıp cildi yenilemesi de vardır. Tırnakları güçlendirerek kırılmasını engelleyen süt, bu özellikleriyle güzelleşme konusunda da yardımcı rol üstlenir. Ayrıca süt, ödem atmaya da yardımcı olur.
Sütün faydaları arasında vücuda sağladığı pek çok avantaj vardır. Düzenli tüketilmesi halinde daha sağlıklı bir bedeni beraberinde getiren süt, kemik sağlığı için önemli bir rol üstlenir. Kemik erimesine iyi gelen süt, yağ yakımı ile zayıflamaya, uyku düzenini sağlamaya, saç ve tırnak sağlığına da iyi gelir.
Besin değerleriyle olmazsa olmazlar arasında yer alan süt, bebeklikten itibaren her gün tüketilmelidir. Düzenli süt tüketildiği takdirde kişilerde şu faydalar görülür:
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