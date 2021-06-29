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Süt üretimi Kovid-19 salgınına rağmen arttı

29.06.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin: - "Süt üretimimiz 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 1,5 civarında arttı. Geçen yıl 23 milyon ton süt üretimimiz var. Devlet teşviklerle üreticimizi destekliyor" - "Merkez Birliği olarak süt tozu fabrikası kuracağız. Üreticinin menfaati neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Üreticimizin daha fazla kazanmasını istiyoruz"

ABDULLAH DOĞAN - Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, Türkiye'nin süt üretiminin geçen yıl önceki yıla göre yüzde 1,5 arttığını belirterek, "Geçen yıl 23 milyon ton süt üretimimiz var. Devlet teşviklerle üreticimizi destekliyor." dedi.

Keskin, AA muhabirine, ülke genelinde birliklere üye 250 binin üreticinin gıda arzına katkı sağladığını belirtti.

Süt üretiminde artışın devam ettiğini ifade eden Keskin, "Süt üretimimiz pandemiye rağmen hız kesmedi, arttı. Pandemi nedeniyle dünyada emtia fiyatları arttı. Yem ve girdi fiyatlarındaki artışa rağmen üreticimiz gıda arzına katkı sağlamayı sürdürdü. Süt üretimimiz 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 1,5 arttı. Geçen yıl 23 milyon ton süt üretimimiz var. Devlet teşviklerle üreticimizi destekliyor." diye konuştu.

Süt tüketiminde de Türkiye'nin iyi noktada olduğunu vurgulayan Keskin, "Türkiye olarak yeterli süt tüketimine sahibiz. Süt üretiminde ise dünyada 8'inci, Avrupa'da ise Almanya ve Fransa'dan sonra 3'üncü sıradayız. Süt üretiminde ülke olarak kendine yeten bir noktadayız." ifadelerini kullandı.

- "Süt tozu ihracatıyla yeni dönem başladı"

Keskin, Konya'nın Karapınar ilçesinde Süt Üreticileri Birliğince Çin'e yapılan 250 ton süt tozu ihracatıyla yeni dönemin başladığını anımsattı.

Sütte mevsimsel artışlarda üreticinin yaşadığı sıkıntılara çare aradıklarını aktaran Keskin, ülkedeki diğer birliklerin de ihracata yöneldiğini aktardı.

Keskin, ihracat konusunda ilgili kurumlardan destek aldıklarına işaret ederek, "Çin'e süt tozu ihracatı yaptık, diğer ülkelere de yapacağız. Merkez Birliği olarak süt tozu fabrikası kuracağız. Üreticinin menfaati neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Üreticimizin daha fazla kazanmasını istiyoruz. Sütün bozulma döneminde, mevsimsel artışlarda çareler arıyoruz." diye konuştu.

- Üretici yem fiyatlarının düşmesini bekliyor

Gıda Komitesinde açıklanan çiğ süt satış fiyatının üreticiyi tatmin etmediğini söyleyen Keskin, şunları kaydetti:

"Bakanımızla görüşüyoruz, piyasanın durumunu da biliyoruz. Yem ham maddesi fiyatının düşürülmesi konusunda girişim var. Sütte maliyetimiz şu anda 3,15 lira. Bunu üretim yapacak seviyelere getiremezsek, Ulusal Süt Konseyini toplayıp, Bakanlığımıza bildirip, fiyat güncellemesi yapabiliriz. Ayrıca desteklemelerin 40 kuruşa çıkmasını Bakanımızdan talep ettim. Değerlendirilecek, uygunsa da açıklanacak. İnşallah iyi günler bekliyoruz. Üreticilerimiz müsterih olsun."

Keskin, Merkez Birliği olarak süt üretimini anlık kayıt altına almak için çalışma yürüttüklerini de sözlerine ekledi.

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