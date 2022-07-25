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Sutopunda Kadınlar 1. Lig şampiyonu İzmir Büyükşehir Belediyespor oldu

25.07.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sutopunda Kadınlar 1. Lig şampiyonu İzmir Büyükşehir Belediyespor oldu

Sutopu Büyük Kadınlar 1. Lig'de sezonu, İzmir Büyükşehir Belediyespor şampiyonlukla tamamladı.

Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da düzenlenen 1. ve 2. devre müsabakalarının ardından İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Galatasaray finalde karşılaştı.

Galatasaray'ı 10-7 mağlup eden İzmir ekibi, şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray'ın ikincilikle bitirdiği ligin üçüncüsü ise ODTÜ oldu.

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