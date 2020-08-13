Sütsüz yoğurtsuz kek tarifi: Günler geçse de tazecik kalıyor!

Az malzemeyle hazırlanan ama karşılığında yumuşacık kıvamlı bir lezzet sunan sütsüz yoğurtsuz kek tarifini hazırlamak da bir o kadar kolay. Yumuşacık ve uzun süre bayatlamıyor oluşıyla da gönüllerde taht kuran sütsüz yoğurtsuz kek tarifi detayları geliyor, buyursunlar.

SÜTSÜZ YOĞURTSUZ KEK TARİFİ MALZEMELERİ

3 yumurta

Bir su bardağı toz şeker

3 su bardağı un

Bir çay bardağı sıvı yağ

Bir buçuk çay bardağı su

Bir paket vanilya

Bir paket kabartma tozu

2 damla limon suyu

SÜTSÜZ YOĞURTSUZ KEK NASIL YAPILIR?

Derin bir kabın içinde yumurtaları ve toz şekeri krema kıvamına gelene kadar çırpın. Sonra kaba yağı ve suyu ekleyerek çırpma işlemine devam edin.

Malzemeleri çırpın ve çırpma işlemi sırasında karışıma vanilya ve kabartma tozunu ekleyin. Homojen bir karışım yaptıktan sonra kaba yavaş yavaş unu ilave edin.

Hazırladığınız kek harcını yağladığınız fırın kabına aktarın ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 40 dakika kadar pişirin.

