Sütyensiz hali gündemden düşmüyor! Didem Soydan tepkilere sessiz kalmıyor

Güzel model Didem Soydan cesur tarzı iddialı yorumları ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Burak Deniz ile son dönemde aşk yaşamasıyla da adından söz ettiren model bir marka için oldukça iddialı giyindi.

Sütyensiz haliyle takipçilerini ikiye bölen Didem Soydan "Allah akıl fikir versin" diyen takipçisine ise "Ona rağmen takipteyim ediyorsun ha iki yüzlü" diyerek tepki gösterdi.

Soydan bununla da kalmadı bir takipçisi "Soyun da kurtul" diyen takipçisini hatırlatınca "Eğittim hepsini dava ede ede yola getirdik, onu da yolladık bir daha manipülasyona geçit yok" dedi.