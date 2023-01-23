Sütyensiz pozlarıyla beğeni topluyordu! Melisa Şenolsun'un bikinili pozları olay

Masumlar Apartmanı dizisinde Rüya karakteri ile gündem olan Melisa Şenolsun sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
Sütyensiz hallerine gelen "Sütyensizsiniz kızmasınlar" yorumlarına "Karışamazlar, hakları yok, anlayacaklar başka yol yok" diyerek hodri meydan diyen oyuncu yazı özledi.
Melisa Şenolsun iddialı bikinisiyle paylaştığı pozlarına ise "Yaza duyduğum özlemin arsaçıktığı bugün telefonda kalan asimetrik bir çalışma. Bütün gün tuzlu tuzlu gezdiğimiz sıcak günlere ışınlanalım" notunu düştü.
Cesur tarzından ödün vermeyen oyuncu sık sık paylaşımlar yaparak hayranlarından beğeni topluyor.