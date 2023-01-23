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Sütyensiz pozlarıyla beğeni topluyordu! Melisa Şenolsun'un bikinili pozları olay

23.01.2023 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atiye dizisindeki Cansu karakteri ve Masumlar Apartmanı'ndaki Rüya karakteriyle adından söz ettiren Melisa Şenolsun her zaman iddialı tarzıyla beğeni topluyor. Güzel oyuncu son olarak yaza özlemini bikinili pozlarıyla dile getirdi.

Sütyensiz pozlarıyla beğeni topluyordu! Melisa Şenolsun'un bikinili pozları olay

Masumlar Apartmanı dizisinde Rüya karakteri ile gündem olan Melisa Şenolsun sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Sütyensiz hallerine gelen "Sütyensizsiniz kızmasınlar" yorumlarına "Karışamazlar, hakları yok, anlayacaklar başka yol yok" diyerek hodri meydan diyen oyuncu yazı özledi.

Melisa Şenolsun iddialı bikinisiyle paylaştığı pozlarına ise "Yaza duyduğum özlemin arsaçıktığı bugün telefonda kalan asimetrik bir çalışma. Bütün gün tuzlu tuzlu gezdiğimiz sıcak günlere ışınlanalım" notunu düştü.

Ekran Alıntısı

Cesur tarzından ödün vermeyen oyuncu sık sık paylaşımlar yaparak hayranlarından beğeni topluyor.

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Melisa Şenolsun cansu rüya karakteri

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