Suudi Arabistan'da görkemli defile! Hande Erçel Dünya yıldızlarıyla bir arada

Dünyaca ünlü modacı Elie Saab, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulununan The Venue'de görkemli bir defileye ev sahipliği yaptı. 6 yıl önce kadınlara yönelik araba kullanma yasağının raftan kaldırıldığı Suudi Arabistan'da değişim rüzgarları esmeye devam ediyor. Son değişim ise Elie Saab defilesi oldu.

Lübnanlı tasarımcı Elie Saab, Riyad’da Elie Saab'ın 1001 Mevsimi adlı defile düzenledi. Elie Saab, moda dünyasındaki 45. yılını görkemli bir defileyle kutladı.

ADRİANA LİMA DİKKAT ÇEKTİ!

Etkinlikte dikkat çeken isimler arasında Jennifer Lopez, Celine Dion, Camila Cabello, Nancy Ajram ve podyumda boy gösteren Brezilyalı model Adriana Lima vardı.

JLO DAMGA VURDU!

Gümüş ve altın rengi işlemelerle süslenmiş sahne kostümüyle performansına başlayan ünlü şarkıcı Lopez, gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Lopez, "On The Floor” ve “Let’s Get Loud” ' gibi sevilen parçalarını seslendirdi.

HANDE ERÇEL DAVET EDİLEN İLK TÜRK!

Ünlü şarkıcı Celine Dion ise ilk kez Riyad’da sahne aldı. Camila Cabello da sahneye çıkan isimlerden biriydi.

Binbir Gece Masalları'ndan ilham alan koleksiyon, klasik masalları modern ve lüks bir bakış açısıyla koleksiyonda yeniden yorumlandı.

Türkiye'den ise Hande Erçel, özel davetli olarak defileye katıldı.

Erçel'in kırmızı halıda giydiği şık kıyafeti büyük ilgi gördü. Defileyi yakından takip eden güzel oyuncu özel geceden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Erçel'in Riyad'dan yaptığı Instragram paylaşımlarına yorum ve beğeni yağdı.