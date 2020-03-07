SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle tüm spor karşılaşmaları askıya alındı

Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle tüm spor karşılaşmaları askıya alındı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 07.03.2020 10:12 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle tüm spor karşılaşmalarını askıya alma kararı aldı.

Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle tüm spor karşılaşmaları askıya alındı

Suudi Arabistan makamları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kalabalık izleyici katılımı olan tüm spor karşılaşmalarını askıya alma kararı aldı.

Suudi Arabistan resmi haber sitesinin (SPA) haberine göre, Spor Bakanlığı cumartesi gününden itibaren kalabalık seyirci kitlesinin bulunduğu spor karşılaşmalarının ikinci bir emre kadar askıya aldığını açıkladı.

Açıklamada, kararın, Kovid-19 salgını izleme komitesi tarafından yapılan korunma önlemleri talimatları uyarınca alındığı belirtildi. Suudi Arabistan makamları, son olarak ülkede 5 kişiye Kovid-19 bulaştığını duyurmuştu.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kameralar kayıttaydı! Zirvenin ardından Erdoğan'dan kritik 'Esed' sorusuKameralar kayıttaydı! Zirvenin ardından Erdoğan'dan kritik 'Esed' sorusu
Alman yüzücüler havuzu bırakıp karda yüzdülerAlman yüzücüler havuzu bırakıp karda yüzdüler
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan SPA spor bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

ABD ordusu: Koronavirüs aşısı farelerde denenmeye başlandı

ABD ordusu: Koronavirüs aşısı farelerde denenmeye başlandı

Koca'dan İstanbul'da koronavirüs tanısı olduğu iddiasına ilişkin açıklama

Koca'dan İstanbul'da koronavirüs tanısı olduğu iddiasına ilişkin açıklama

Sergen Yalçın'dan flaş G.Saray derbisi açıklaması

Sergen Yalçın'dan flaş G.Saray derbisi açıklaması

Atiba ile Vida arasında sert tartışma

Atiba ile Vida arasında sert tartışma

Beşiktaş derbi öncesi Ankaragücü'nü devirdi!

Beşiktaş derbi öncesi Ankaragücü'nü devirdi!

Belhanda'dan Galatasaray yönetimine şok istek!

Belhanda'dan Galatasaray yönetimine şok istek!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Çağlar Söyüncü 'Maçın Adamı' seçildi Crystal Palace: 0 - Leicester City: 2

Çağlar Söyüncü 'Maçın Adamı' seçildi Crystal Palace: 0 - Leicester City: 2

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Rıza Kayaalp çeyrek finalde elendi

Rıza Kayaalp çeyrek finalde elendi

Michelle Lewin İstanbul'a geldi

Michelle Lewin İstanbul'a geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle tüm spor karşılaşmaları askıya alındı

Suudi Arabistan'da koronavirüs önlemi

Bakan Kasapoğlu’ndan valiliklere ’6222’ genelgesi

Bakan Kasapoğlu’ndan valiliklere ’6222’ genelgesi

Alman yüzücüler havuzu bırakıp karda yüzdüler

Alman yüzücüler havuzu bırakıp karda yüzdüler

Thomas Bach'tan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları açıklaması

2020 Tokyo açıklaması

VakıfBank Rusya’dan avantajla dönüyor

VakıfBank Rusya’dan avantajla dönüyor

Koronavirüs nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın tarihi değişebilir

Tokyo Olimpiyatları'na koronavirüs tehdidi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.