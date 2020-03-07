Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle tüm spor karşılaşmaları askıya alındı

Suudi Arabistan makamları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kalabalık izleyici katılımı olan tüm spor karşılaşmalarını askıya alma kararı aldı.
Suudi Arabistan resmi haber sitesinin (SPA) haberine göre, Spor Bakanlığı cumartesi gününden itibaren kalabalık seyirci kitlesinin bulunduğu spor karşılaşmalarının ikinci bir emre kadar askıya aldığını açıkladı.
Açıklamada, kararın, Kovid-19 salgını izleme komitesi tarafından yapılan korunma önlemleri talimatları uyarınca alındığı belirtildi. Suudi Arabistan makamları, son olarak ülkede 5 kişiye Kovid-19 bulaştığını duyurmuştu.
(AA)
Atiba ile Vida arasında sert tartışma
Atiba Hutchinson: Bu şekilde devam etmeliyiz!
Fenerbahçe Rusya'dan eli boş döndü
Belhanda'dan Galatasaray yönetimine şok istek!
Ronaldinho tutuklanacak mı?
Fenerbahçe'den flaş Abdullah Avcı açıklaması
Valbuena imzayı attı
İspanya Kral Kupası'nda Bask finali
Koronavirüs paniği! Karantinaya alındılar
Galatasaray'a flaş transfer teklifi
Alexander Sörloth'tan flaş transfer açıklaması!
Şenol Güneş'e milli takım mesajı: Benim gibi Türk golcü yok
Saracchi yerine gelen Angelino: Leipzig'de kalmak istiyorum
Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir fırtınası
Serie A'da flaş karar! Koronavirüs...
Okuyucu Yorumları 0 yorum