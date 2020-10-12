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Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Mesut Özil'e yıllık 20 milyon euro teklif etti

İNGİLTERE HABERLERİ  | 12.10.2020 14:50 | Son Güncelleme

Arsenal'de uzun süredir tartışma konusu olan ve kendisiyle ayrılık yolları aranan Mesut Özil'e flaş bir teklif geldi. Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde olan yıldız futbolcu için Suudi Arabistan ekibi devreye girdi.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Mesut Özil'e yıllık 20 milyon euro teklif etti

İngiliz basınında yer alan haberde Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımı sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mesut Özil için Arsenal'e 5,5 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği belirtildi.

Haberde Al Nassr'ın 31 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcuya ise Arsenal'den aldığı maaş olan 20 milyon euroluk yıllık ücretten iki yıllık teklif yaptığı ifade edildi.

HEDEFİ ARABİSTAN DEĞİL, AMERİKA

Arsenal'den yılda 20 milyon euro kazanan ve ücretini bırakmamak için hem İngiliz ekibinden ayrılmaya hem de indirim yapmaya yanaşmayan Mesut Özil'in Suudi Arabistan'a gitmeye sıcak bakmadığı, sözleşmesinin bitiminde Amerikan Futbol Ligi MLS'e gitmeyi düşündüğü iddia ediliyor.Fenerbahçeli olduğu bilinen Mesut Özil ile Sarı-lacivertli kulübün de ilgilendiği biliniyor ancak yüksek maaşı sebebiyle bu transferin yakın zamanda gerçekleşmesi zor gözüküyor.

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