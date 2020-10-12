Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Mesut Özil'e yıllık 20 milyon euro teklif etti

İngiliz basınında yer alan haberde Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımı sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mesut Özil için Arsenal'e 5,5 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği belirtildi.
Haberde Al Nassr'ın 31 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcuya ise Arsenal'den aldığı maaş olan 20 milyon euroluk yıllık ücretten iki yıllık teklif yaptığı ifade edildi.
Arsenal'den yılda 20 milyon euro kazanan ve ücretini bırakmamak için hem İngiliz ekibinden ayrılmaya hem de indirim yapmaya yanaşmayan Mesut Özil'in Suudi Arabistan'a gitmeye sıcak bakmadığı, sözleşmesinin bitiminde Amerikan Futbol Ligi MLS'e gitmeyi düşündüğü iddia ediliyor.Fenerbahçeli olduğu bilinen Mesut Özil ile Sarı-lacivertli kulübün de ilgilendiği biliniyor ancak yüksek maaşı sebebiyle bu transferin yakın zamanda gerçekleşmesi zor gözüküyor.
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