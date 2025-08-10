SPOR

Suudi Arabistan ekibi Neom Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a resmi teklifini iletti! Cimbom'dan şok yanıt: 50 milyon euro

Galatasaray’da sezona fırtına gibi giren Barış Alper Yılmaz için resmi teklif kulübe iletildi. Suudi Arabistan ekiplerinden Neom yıldız oyuncunun transferi için büyük çaba sarf ediyor. İki kulüp arasında görüşmeler resmen başladı.

Suudi Arabistan ekibi Neom Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a resmi teklifini iletti! Cimbom'dan şok yanıt: 50 milyon euro
Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray’da gözler Barış Alper Yılmaz’ın transferine çevrildi. Yağız Sabuncuoğlu’nun özel haberine göre sarı kırmızılılar ile resmen temas kuran Suudi Arabistan ekibi Neom, resmi teklifini de kulübe iletti.

GALATASARAY EL YÜKSELTTİ!

Suudi Arabistan ekibi Neom Barış Alper Yılmaz için Galatasaray a resmi teklifini iletti! Cimbom dan şok yanıt: 50 milyon euro 1

Galatasaray milli yıldız Barış Alper Yılmaz için Avrupa kulüpleri ile 40 milyon euro üzerinden pazarlık yaparken, devreye Suudi Arabistan ekibinin girmesiyle fiyat arttırdı. Sarı kırmızılı takım tam 50 milyon euro ile pazarlığa başladı.

OKAN BURUK’UN DEĞERLİSİ

Suudi Arabistan ekibi Neom Barış Alper Yılmaz için Galatasaray a resmi teklifini iletti! Cimbom dan şok yanıt: 50 milyon euro 2

Bu sezonun kadro planlamasında önemli bir yer teşkil eden Barış Alper Yılmaz'ın ayrılmasını istemeyen teknik direktör Okan Buruk bu fikrini başkan Dursun Özbek'e iletti. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde son 16 hedefleyen Okan Buruk, sezon sonuna kadar Barış Alper Yılmaz'ı takımda tutmayı hedeflerken, yaz döneminde oynanacak olan Dünya Kupası’na katılınırsa Türkiye forması ile kendini gösterip çok daha yüksek bedellerle transfer olmasını istiyor.

TALİPLERİ FAZLA

Suudi Arabistan ekibi Neom Barış Alper Yılmaz için Galatasaray a resmi teklifini iletti! Cimbom dan şok yanıt: 50 milyon euro 3

İngiltere’den Nottingham Forest ve West Ham kulüplerinin de peşinden koştuğu yıldız oyuncu için Suudi Arabistan’dan gelen teklif değerlendiriliyor.

KEÇİÖRENGÜCÜ İNATÇI

Suudi Arabistan ekibi Neom Barış Alper Yılmaz için Galatasaray a resmi teklifini iletti! Cimbom dan şok yanıt: 50 milyon euro 4

Barış Alper Yılmaz’ın sonraki satışından %20 payı olan Keçiörengücü’nde Başkan Sedat Tahiroğlu Ekol Tv’ye bağlanıp çarpıcı bir açıklama yaptı. Tahiroğlu, "Barış Alper Yılmaz'ın sonraki satıştan payı hakkında pazarlık yapmayız. %20 hakkımız var." İfadesini kullandı.

Canlı Skor

