SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Suudi Arabistan futbolu çıldırdı! Bir dünya yıldızı daha imzayı attı: 30 milyon sterlin!

Suudi Arabistan futbolu çıldırdı! Bir dünya yıldızı daha imzayı attı: 30 milyon sterlin!

28.07.2023 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan temsilcilerinden Al-Ahli, 5 sezondur Manchester City forması giyen Cezayirli kanat oyuncusu Riyad Mahrez’i renklerine bağladığını duyurdu. Arabistan ekibinin resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, Mahrez ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıklandı.

Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, Manchester City'den Cezayirli forvet Riyad Mahrez'i kadrosuna kattığını açıkladı. Al-Ahli'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bekleyiş bitti, Riyad transferi gerçekleşti." ifadeleri kullanıldı.

WBXCN7EOJRI73KNRHHUDOO6BO4

Cezayir Milli Takımı'nın da formasını giyen 32 yaşındaki futbolcu, Al-Ahli ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

HOM7HSYCEZKMLMDWE6LI4VW7LY

İngiliz medyasına göre Al-Ahli, Manchester City'ye futbolcu için 30 milyon sterlin bonservis ücreti ödedi.

32 yaşındaki yıldız futbolcu, geride kalan sezonda Manchester City formasıyla 47 maçta 15 gol, 13 asistlik performans sergiledi. İngiliz ekibi ile 5 sezonda toplam 236 maça çıkan Cezayirli oyuncu, 78 gol ve 59 asist ile oynadı.

F2IC4RGW8AAYtos

Mahrez’in, City kariyerinde 4 İngiltere Premier Lig, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 İngiltere Kupası, 3 İngiltere Lig Kupası ve 2 İngiltere Süper Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süper Lig devi transferi bitirdi! İşte bonservisiSüper Lig devi transferi bitirdi! İşte bonservisi
Fenerbahçe'de transferde mutlu son!Fenerbahçe'de transferde mutlu son!
Galatasaray'dan akılalmaz bir teklif sonrası ayrılıyor!Galatasaray'dan akılalmaz bir teklif sonrası ayrılıyor!
Anahtar Kelimeler:
Riyad Mahrez manchester city paylaşım yaşında sezon da,

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

Günün Videosu

'İçeride bir sürü adam köpükleniyor' Kocasının gittiği masaj salonunu bastı! Ortalığı birbirine kattı...
'İçeride bir sürü adam köpükleniyor' Kocasının gittiği masaj salonunu bastı! Ortalığı birbirine kattı...

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dumanlar her yeri sardı! Çocuğun çığlıkları sokağın sonuna ulaştı

Dumanlar her yeri sardı! Çocuğun çığlıkları sokağın sonuna ulaştı

Hem rahat hissedin hem tarz görünün! Adidas ayakkabıda fırsat

Hem rahat hissedin hem tarz görünün! Adidas ayakkabıda fırsat

Köpeğini gezdirirken dehşeti yaşadı! Üç kişi birden tecavüz etti...

Köpeğini gezdirirken dehşeti yaşadı! Üç kişi birden tecavüz etti...

Günlerdir kayıptı! Milyoner fenomenin korkunç ölümü...

Günlerdir kayıptı! Milyoner fenomenin korkunç ölümü...

Sağlık ve lezzet dolu yemeklerin sırrı onda! Ödüllü airfryerda indirim

Sağlık ve lezzet dolu yemeklerin sırrı onda! Ödüllü airfryerda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.