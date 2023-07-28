Suudi Arabistan futbolu çıldırdı! Bir dünya yıldızı daha imzayı attı: 30 milyon sterlin!

Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, Manchester City'den Cezayirli forvet Riyad Mahrez'i kadrosuna kattığını açıkladı. Al-Ahli'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bekleyiş bitti, Riyad transferi gerçekleşti." ifadeleri kullanıldı.

Cezayir Milli Takımı'nın da formasını giyen 32 yaşındaki futbolcu, Al-Ahli ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

İngiliz medyasına göre Al-Ahli, Manchester City'ye futbolcu için 30 milyon sterlin bonservis ücreti ödedi.

32 yaşındaki yıldız futbolcu, geride kalan sezonda Manchester City formasıyla 47 maçta 15 gol, 13 asistlik performans sergiledi. İngiliz ekibi ile 5 sezonda toplam 236 maça çıkan Cezayirli oyuncu, 78 gol ve 59 asist ile oynadı.

Mahrez’in, City kariyerinde 4 İngiltere Premier Lig, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 İngiltere Kupası, 3 İngiltere Lig Kupası ve 2 İngiltere Süper Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

