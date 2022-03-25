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Suudi Arabistan GP tehlikeye girdi! Patlama meydana geldi...

25.03.2022 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Formula 1'de sezonun ikinci yarışı Suudi Arabistan Grand Prix'si tehlikeye girdi... Cidde pistinden sadece birkaç kilometre uzakta yaşanan patlamalar federasyonu korkuttu. Petrol tesislerine yapılan saldırı sonucu büyük patlamalar meydana gelirken, çıkan dumanlar pistten bile göründü.

Suudi Arabistan GP tehlikeye girdi! Patlama meydana geldi...

Formula 1'de sezonun ikinci yarışı Suudi Arabistan Grand Prix'si, Cidde pistinden sadece birkaç kilometre uzakta yaşanan patlamalar sonucu tehlikede. Formula 1 yetkililerinden konuyla ilgili yapılan açıklamalarda durumu yakında takip edecekleri belirtilirken, sezonun ikinci yarışının iptal olabileceği de gündemde yer alıyor.

SİYAH DUMANLAR YÜKSELDİ

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Petrol şirketi Aramco'nun Cidde'deki tesislerine yönelik saldırıların ardından tesisin alevler içinde kaldığını gösteren videolar, sosyal medyada hızla yayıldı. Saldırı piste yalnızca 19 kilometre uzakta yaşandı. Pistte sürücüler antrenman için tur atarken, patlamalar sonucu siyah dumanların gökyüzünde görüldüğü ekranlara da yansıdı.

YARIŞ İPTAL OLABİLİR!

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Patlamanın ardından tüm takım sorumluları ve sürücüler, Formula 1 tarafından çağırıldı. Bazı sürücüler yakınlardaki son saldırının ardından hafta sonuna devam etmekten emin değiller.

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Anahtar Kelimeler:
patlama Suudi Arabistan Formula 1
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