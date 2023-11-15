Suudi Arabistan kulüplerine Şampiyonlar Ligi kararı! UEFA'dan sürpriz hamle

UEFA, önümüzdeki sezon Al Nassr'ı Şampiyonlar Ligi'ne davet etmeyi planlıyor. Yapılan çalışmaların ardından UEFA'nın böyle bir karar alabileceği ifade edildi. Suudi Arabistan'ın her geçen gün popüler olması UEFA'nın bu kararı almasına yol açabileceği açıklandı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE SADECE AVRUPA KULÜPLERİ KATILABİLİR"

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "Suudi Arabistan kulüplerinin Avrupa kupalarına katılacağına dair konuyu bir medya kuruluşu, durumu bize sormadan haber yaptı. Şampiyonlar Ligi'ne, Avrupa Ligi'ne veya Avrupa Konferans Ligine sadece Avrupa kulüpleri katılabilir." açıklamasını yapmıştı.

OLAYLAR TERSİNE DÖNDÜ

Ceferin'in bu açıklamasına rağmen UEFA'nın çalışma başlattığı ve kararından döndüğü ifade ediliyor. UEFA'nın olası kararının ardından Suudi Arabistan futbolunun daha da gelişeceği aktarıldı.





