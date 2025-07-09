Suudi Arabistan takımlarından Al Qadsiah İtalya Milli takımının yıldızını transfer etti! Retegui Suudi Arabistan'da...

Suudi Arabistan futbol ligini 4.sırada bitiren Al Qadsiah tüm dünyada ses getirecek bir transfere hazırlanıyor. Suudi kulübü, Kean ve David transferlerinden sonuç alamayınca rotayı Atalanta'nın İtalyan golcüsüne çevirdi. Al Qadsiah, İtalyan ekibi Atalanta’da forma giyen yıldız golcü oyuncu Mateo Retegui için anlaşma sağladı.

YÜKLÜ BONSERVİS

Yıldız golcü oyuncu için 70 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek olan Arabistan takımının oyuncuyla da 3 yıl sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

ATALANTA’NIN PARLAYAN İSMİ

Geçtiğimiz sezonu Atalanta'da geçiren Mateo Retegui, 34 resmi maçta görev yaparken, 16 gol ve 5 asistlik performansıyla dikkat çekti.