Suya indirim hazırlığı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, korona virüsle mücadelede su tüketiminin arttığını belirterek, meclisi toplamaları halinde suya indirim yapacaklarını söyledi.

Başkan Karalar, Adana’da korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerle ilgili bilgi aktardı. Korona virüsle mücadelede temizliğin önemine binaen su tüketiminin arttığına dikkat çeken Karalar, "Adana Büyükşehir Belediye Meclisini toplamamız halinde suya; 3 ay olması halinde yüzde 30, iki ay olması halinde yüzde 40-50 civarında indirim yapacağız. Bu da vatandaşlarımıza müjdemiz olsun. Biliyorum evde kalmak çok kolay değil. Beraberinde birlikte bir yığın sorunu getiriyor ama ‘önce hayat, önce sağlık’ diyeceğiz ve azami ölçüde evde kalmaya özen göstereceğiz. Maske ya da başka bir ihtiyacı olanlar 153 aracılığıyla bize ulaşabilirler. Vatandaşımızın yanında olmak ve onların sağlığını korumak için cansiparane çalışıyoruz” dedi.

"Hijyene ve korunmaya büyük önem veriyoruz"

Karalar, Çin’de korona virüs vakaları görülmeye başladığında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi, Türkiye Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova’nın personele yönelik konferans vermesini sağladıklarını, daire başkanlarını ve genel sekreter yardımcılarını toplayarak bir kriz masası oluşturduklarını anlattı. Karalar, "Hemen ardından valimiz bütün Adana için kriz masası oluşturdu. Dayanışma içerisinde çalışmaya başladık. Bilim insanları dezenfekte çalışmalarının çok önemli olduğunu söyleyince hemen bu işe yoğunlaştık. Binlerce personelimiz her gün, kentin dört bir yanında, insanın bulunduğu her köşede dezenfekte çalışması yapıyor. Dezenfektede kullanılmak üzere Birleşmiş Milletlerden 500 pompa aldık. Belediye personelimizin dışında, vatandaşlarımızdan oluşan 500 kişilik gönüllüler ordusu kurduk. Dezenfekte çalışmalarına onlar da dahil oldu. Bütün otobüslerimize dezenfektan koyduk. Dolmuşlara, halk otobüslerine dezenfekte konusunda bilgi aktardık. Toplu taşıma araçları her gün dezenfekte ediliyor. Kentin 100 ayrı noktasına dezenfektan standı koyduk. Hijyene ve korunmaya büyük önem veriyoruz.