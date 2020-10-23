Suzan Kardeş kimdir? Suzan Kardeş nereli? Suzan Kardeş kaç yaşında? İşte Suzan Kardeş’in biyografisi

Kosova’da dünyaya gelen ünlü sanatçı ve ailesi Balkan’lardan Türkiye’ye göç etti. Balkan göçmeni olan Suzan Kardeş, iş hayatına makyaj sanatçısı olarak Hürriyet Gazetesi’nde başladı. Gazetede çekilen fotoromanlarda rol alan oyunculara makyaj yaparak mesleğini geliştiren Kardeş, Şan Tiyatrosu’nda saç ve makyaj yapmaya başladı. Makyaj alanında profesyonelleşen Kardeş birçok tiyatro topluluğu, dizi ve sinema setlerinde yer aldı. 1995 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM)’nde saç ve makyaj sanatçısı olarak görev almaya başladı. Özellikle Haluk Bilginer’e yaptığı Atatürk makyajıyla ses getirdi. Kaiyer hayatında önemli adımlara imza atan Suzan Kardeş’in kızı Begüm Kardeş de annesi gibi sahnelerde seyircisini eğlendiriyor.

Suzan Kardeş 15 Nisan 1960 tarihinde Kosova’da doğdu. Suzan Kardeş aslen Kosovalı’dır. Suzan Kardeş yaş olarak şu anda 60 yaşındadır. Suzan Kardeş boy-kilo olarak 1.60 metre ve 60 kilodur. Suzan Kardeş’in burcu ise Koç’tur.

Star TV ekranlarının gündüz kuşağında yayınlanan Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programının son bölümüne usta sanatçı Suzan Kardeş misafir oldu. İzleyenlere Balkan rüzgarını taşıyan ünlü isime dair sorular arttı. Balkan türkülerini kendine has tarzıyla yeniden sevdiren sanatçının özel hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Suzan Kardeş kimdir , kaç yaşında, nereli? Suzan Kardeş evli mi? Suzan Kardeş’in kızı kim? İşte detaylar...

1995 yılında Sezen Aksu’nun ekibine dahil olan ünlü isim tüm sahne ve çekim çalışmalarında minik serçeyi hazırladı. 1992 yılında “Bekriya” adında bir meyhane açarak işletmeciliğie soyundu ve 12 yıl boyunca mekan işletti. Kendi işletmesinde Rumeli türküleri seslendiren ünlü isim şarkıcılık yönünü keşfetti. Sezen Aksu’nun desteğiyle eski Bosna sevdalinkalarından yola çıkarak “Bekriya” isimli albümünü çıkarttı. Suzan Kardeş, Bir Demet Tiyatro programıyla oyunculuk sektörüne adım attı.

Suzan Kardeş albümleri arasında Bekriya, Bekriya II- Balkania, Makyaj Odası Şarkıları, Bekriya 1 & Bekriya 2 & Ninno, Bekriya III - Bal ve Kan, Bekriya VI - Bekri, Yarım Hava Çalsana ve Şişede Bade Durmaz yer aldı. Suzan Kardeş’in rol aldığı dizi ve filmler arasında ise Bir Demet Tiyatro, Organize İşler, Komedi Dükkanı, Mavi Kelebekler, Muhteşem Yüzyıl, Seksenler, Toprağın Çocukları, Arkadaşım Hoşgeldin, Yapışık Kardeşler, Nadide Hayat, Müdür, Ne'aptın, Çocuklar Duymasın, Şevkat Yerimdar, Tolgshow, Çocuklar Duymasın ve Çok Güzel Hareketler 2 sayılır.