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Swansea City 2 - 3 Manchester City

İNGİLTERE HABERLERİ  | 16.03.2019 22:51 | Son Güncelleme

Manchester City, FA Cup ilk maçında 2-0 geriye düştüğü maçta Swansea City'i 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Swansea City 2 - 3 Manchester City

İngiltere'de FA Cup çeyrek final maçında Championship ekibi Swansea ile Premier Lig takımı Manchester City karşılaştı.

Swansea'ye galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Matt Grimes (penaltı) ve 29. dakikada Bersant Celina kaydetti. İkinci yarıda geri dönen Manchester City'nin gollerini 69. dakikada Bernardo Silva, 78 (penaltı) ve 88. dakikalarda Sergio Agüero kaydetti.

Manchester City, Swansea deplasmanında geriye düşmesine rağmen maçı çevirerek adını yarı finale yazdırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Manchester City swansea city

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