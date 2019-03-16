Swansea City 2 - 3 Manchester City

İngiltere'de FA Cup çeyrek final maçında Championship ekibi Swansea ile Premier Lig takımı Manchester City karşılaştı.
Swansea'ye galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Matt Grimes (penaltı) ve 29. dakikada Bersant Celina kaydetti. İkinci yarıda geri dönen Manchester City'nin gollerini 69. dakikada Bernardo Silva, 78 (penaltı) ve 88. dakikalarda Sergio Agüero kaydetti.
Manchester City, Swansea deplasmanında geriye düşmesine rağmen maçı çevirerek adını yarı finale yazdırdı.
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