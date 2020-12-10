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Syedra Antik Kenti nerede? Syedra Antik Kenti tarihi - Syedra Antik Kenti giriş ücreti

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 10.12.2020 15:45 | Son Güncelleme:
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Syedra Antik Kenti nerede? Syedra Antik Kenti tarihi - Syedra Antik Kenti giriş ücreti

Antalya'nın Alanya ilçesinde yapılan çalışmalar ile Hellenistik, Roma, Bizans ve Anadolu Selçuklu eserleri gün yüzüne çıkartılan Syedra Antik Kenti, yerli ve yabancı turistlerin ziyaretçi akınına uğruyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Syedra Antik Kenti, ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor.

Hellenistik, Roma, Bizans ve Anadolu Selçuklu eserlerinin gün yüzüne çıkartıldığı Syedra Antik Kenti, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Tarihinin milattan önce 9. yüzyıla kadar gittiği 2020 kazı çalışmalarında elde edilen bulgularla ortaya konan antik kent, Kaynak Mağarası, temiz su için oluşturulmuş altyapı sistemleri, Sütunlu Caddesi, Vaftiz Mağarası, havuzları ve sarnıçlarıyla ziyaretçilerini cezbediyor.

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Geniş bir alana yayılan antik kentte, yapılan ahşap yürüyüş yolları ve açılan patika yollar yerli ve yabancı turistleri tarihi yolculuğa taşıyor.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Syedra Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer, Kilikya bölgesinin en önemli kentlerinden Syedra Antik Kenti'nin ziyaretçi sayısının yeni yapılan çalışmalarla ve tanıtım faaliyetleriyle arttığını söyledi.

Antik kentte yürüme yolları, yeni kazılan ve temizlenen bölgeler ile gezi güzergahı oluşturulduğunu ifade eden Ergürer, "Zamanla bu gezi güzergahları artacaktır. Bizim amacımız ana caddeleri, tarihi ara yollar ve yürüme yolları ile bağlayarak gezi güzergahını uzatmak" diye konuştu.

syedra antik kenti giriş ücreti

Kenti, 2019 yılında 7 bin kişinin ziyaret ettiği bilgisini veren Ergürer, bu rakamın bu yıl 20 bini aştığını kaydetti.

Ergürer, "Sütunlu Cadde, Vaftiz Mağarası, meclis binası, devasa su sarnıçları ve bu sarnıçları suyla doldurmak içim yapılan altyapı sistemleriyle Syedra görülmeye değer bir antik kent. Burası ziyaretçilerle daha da renklenecek, güzelleşecek" dedi.

Syedra'da 4 aydır 12 farklı üniversiteden akademisyen ve öğrenci ile çalıştıklarını dile getiren Ergürer, bu yıl kazı çalışmalarının sonuna geldiklerini belirterek, kendilerine destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Belediyesi ve Koç Vakfı'na teşekkür etti.

syedra antik kenti antalya

SYEDRA ANTİK KENTİ NEREDE?

Syedra Anti Kenti Alanya ilçe merkezine 22 km uzaklıkta Seki Köyü’nün üst kısmında yer almaktadır. Seki Köyü Alanya Gazipaşa yolu üstündedir. Alanya yönünden Gazipaşa’ya giderken Kargıcak geçildikten sonra sola Seki Köyüne girmek gerekiyor. Buradan antik kente kadar 3 km’lik yolun büyük kısmı asfalttır. Araçla Syedra Antik Kenti’ni otoparkına kadar çıkabilirsiniz. Buradan merdivenlerden antik kente biraz tırmanmak gerekiyor.

SYEDRA ANTİK KENTİ GİRİŞ ÜCRETİ

Antik kente giriş ücretsiz.

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