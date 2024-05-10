YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Syedra Antik Kenti'nde ağır iş makinelerinin çalıştırıldığı iddialarına yalanlama

Syedra Antik Kenti'nde ağır iş makinelerinin çalıştırıldığı iddialarına yalanlama

AA AA
10.05.2024 10:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Syedra Antik Kenti Kazı Başkanı Ertuğ Ergürer, kazı çalışmalarında ağır iş makinelerinin kullanıldığı iddialarına yönelik, "Arkeolojik çalışmalarda kepçe, vinç ve traktör her zaman kullanılan araçlardandır. Dozer veya paletli bir iş aracının kullanılması söz konusu değildir." dedi.

Ergürer, yaptığı açıklamada, kentin 6 yıldır sürdürülen kazı çalışmalarıyla görünür hale geldiğini ve çalışmaların 12 aydır da aralıksız sürdüğünü söyleyerek, bölgede önemli bulgulara ulaştıklarına dikkati çekti.

Ergürer, zorlu coğrafi şartlara sahip 4 kilometrekarelik alanı kaplayan kentin, sütunlu caddesi, vaftiz mağarası, hamamı, meclis binası, Herakles'in 12 görevinin betimlendiği 164 metrekare taban mozaiği, Zafer Tanrıçası "Nike" heykelleri, caddeleri birbirine bağlayan merdivenleri, temiz su için oluşturulmuş altyapı sistemleri, meclisi ve su sarnıçlarıyla öne çıktığını belirtti.

Syedra'ya Bakanlık tarafından 2023 yılında daha fazla destek verildiğini dile getiren Ergürer, "10 arkeolog, 8 restoratör, 2 mimar, 63 işçi ve 10 duvar ustası ile çalışmalar sürdürülmüştür. Bakanlığımızın desteği sayesinde çok sayıda istihdam yaratılmıştır. Özellikle çevre köylerden çok sayıda kadın işçi bizimle çalışmaktadır." diye konuştu.

Ergürer, bu yıl çalışmalarını arkeoloji için önemli bir dönüm noktası olan 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında yürüttüklerini kaydetti.

"İNSAN GÜCÜYLE KALDIRILAMAYACAK BLOKLAR HALATLAR YARDIMIYLA KEPÇE İLE KALDIRILMAKTADIR"

Kazı Başkanı Ergürer, yoğun çalışılan kazılarda çok fazla atık toprak çıktığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bu toprak detaylı bir şekilde kontrol edilmekte ve sonrasında bir alanda biriktirilmektedir. Bu alandan da traktörler yardımı ile arkeolojik kalıntının olmadığı bir alana taşınmaktadır. Bu biriktirilen toprak belli standartları olan çok ağır olmayan ve mutlaka lastik tekerlekli kepçe ile traktörlere yüklenmektedir. Syedra Kenti oldukça zorlu bir coğrafyaya sahiptir ve geniş bir alana yayılmaktadır. Tüm atık toprağın kent dışına sadece insan gücüyle taşınması zaten mümkün değildir. Kentte çalışmalar sırasında insan gücüyle kaldırılamayacak bloklar da arkeologlar denetiminde halatlar yardımıyla kepçe ile kaldırılmaktadır. Arkeolojik çalışmalarda kepçe, vinç ve traktör her zaman kullanılan araçlardandır. Dozer veya paletli bir iş aracının kullanılması söz konusu değildir."

Ergürer, kentte kazı çalışmalarında açığa çıkartılan tüm duvarlar, mozaikler ve buluntuların uzman konservatörler tarafından onarıldığını vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının her yıl kendilerine gönderdiği izin yazılarında da çalışmaların çevre düzenlemesi, koruma ve onarım ağırlıklı olması konusunda talimat bulunduğunun altını çizen Ergürer, "Kentimize verilen destekler ile sütunlu cadde ayağa kaldırılmış ve kentte acil korunması gereken tüm duvarlarda çalışma yapılmış ve yeni kazılan alanlarda da onarım çalışmaları başlamıştır. Koruma onarım çalışmaları gerekli izinler alınarak sürdürülmektedir. Büyük özveri ile yapılan bu çalışmaların asılsız haberler, iddialar ile karalanması oldukça yanlıştır." ifadesini kullandı.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Silvan’da ’Bilim Fuarı’Silvan’da ’Bilim Fuarı’
Gebze’nin o mahallesine tam donanımlı konsept parkGebze’nin o mahallesine tam donanımlı konsept park
Karaman’daki ’Çelik Yelekli Cinayet’ davası Kayseri’de devam ediyorKaraman’daki ’Çelik Yelekli Cinayet’ davası Kayseri’de devam ediyor
Anahtar Kelimeler:
Alanya antik kent iş makinaları kazı

Antalya Namaz Vakitleri 10 Mayıs Cuma

İmsak
04:13
Sabah
05:47
Öğle
12:59
İkindi
16:46
Akşam
20:01
Yatsı
21:28
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada! Hepsi indirimde

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada! Hepsi indirimde

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.