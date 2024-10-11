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T ile başlayan kelimeler nelerdir? Türkçe ve İngilizce T harfi ile başlayan kelimeler

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
08.10.2024 19:11
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Türk alfabemiz 1928 senesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kabul edilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. Türk alfabemizde yer alan harflerin bazıları sessiz (ünsüz) olarak tanımlanırken kimisi ise sesli (ünlü) olarak tanımlanmaktadır. T harfi de sessiz harflerden biri olarak bilinmektedir. Bu harfin başında olduğu birçok farklı Türkçe ve İngilizce kelime bulunmaktadır. Peki, T ile başlayan kelimeler nelerdir, Türkçe ve İngilizce T harfi ile başlayan kelimeler hangileridir?

T ile başlayan kelimeler nelerdir? Türkçe ve İngilizce T harfi ile başlayan kelimeler

Gerek Türk dilinde gerekse İngilizce dilinde T ile başlayan kelimeler sayı açısından oldukça fazladır. T harfi, Türk alfabemizin 24. harfi olarak karşımıza çıkmaktadır. Alfabede Ş ünsüz harfinden sonra U ünlü harfinden ise önce gelen bu harf, ünsüz bir harf olarak da ifade edilmektedir. T harfi ile başlayan kelimeler hem dilimizde hem de yabancı diller arasında ön sırada olan İngilizce dilinde çok sık kullanılmaktadır.

T ile başlayan kelimeler nelerdir?

Dilimizde, başında bu harfin olduğu çok sayıda sözcük vardır. T ile başlayan Türkçe kelimeler, harfleri yeni öğrenmeye başlayanlar için son derece önemlidir. Türkçemizde bu harfle başlayan yaklaşık olarak 4 binden fazla kelime bulunmaktadır. Bu kelimelerin bazıları 4 harften meydana gelmekle birlikte sayı yönünden 90’a yakındır. Bazıları ise 5 harften oluşmakla birlikte sayı açısından 400’e yakın olurken 6 harfli olanları ise 500’ün üzerindedir. Bu bağlamda T harfi ile başlayan Türkçe kelimeler arasında en sık kullanılanları şu şekildedir:

  • T ile başlayan 4 harfli kelimeler: Tane, takı, tapu, terk, taze, tarz, yazı, teke, tayt, ters, tema, tüyo, töre, toka, tost, tire, taht, tank, tabu, test gibi.

  • T ile başlayan 5 harfli kelimeler: Tabut, tabak, tablo, taban, takım, tafra, takas, takke, takma, talep, talim, taksi, tamir, tanım, tarih, tasma, tarım, tarif, tesir, tavuk gibi.

  • T ile başlayan 6 harfli kelimeler: Tahlil, tabaka, tahmin, tablet, tahsil, takvim, taçsız, tapmak, taklit, tanzim, tarama, taşkın, tarihi, tatsız, tartma, tedavi, tefeci, teknik, ticari, terlik gibi.

T ile başlayan İngilizce kelimeler nelerdir?

Türk dilinde toplamda 29 harf varken, İngilizce dilinde ise totalde 26 harf bulunur. Türkçemizde olduğu gibi İngilizce alanında da T harfi ile başlayan İngilizce kelimeler vardır. T harfi İngilizce alfabesinde 20. sırasında yer almaktadır. Bu harf aynı zamanda okunurken “ti” biçiminde okunmaktadır.

İngilizceyi anlamak ve konuşabilmek için öncelikle alfabeyi ve kelimeleri öğrenmek gerekir. İngilizce sözcük haznesinin gelişmesi için T harfiyle başlayan sözcükleri de bilmek önemlidir. Bu bağlamda T ile başlayan İngilizce kelimeler arasında en sık kullanılanları ve anlamları şöyledir:

  • Table: Masa
  • Tag: Etiket
  • Team: Takım
  • Talk: Konuşma
  • Tea: Çay
  • Tell: Söylemek ya da anlatmak
  • That: Bu
  • Than: Daha
  • Thin: İnce
  • Time: Zaman
  • Today: Bugün
  • Toy: Oyuncak
  • Too: Çok
  • Three: Üç
  • Theater: Tiyatro
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