Tabiatın armağanı: Üzüm hücreleri yeniliyor kansere karşı koruyor

Yetiştiriciliği binlerce yıl öncesine dayanan üzüm Anadolu, Yakın Doğu ve Avrupa'da ekimi yapılan en eski meyvelerden biridir. Dünya genelinden 20‘den fazla üzüm çeşidi bulunmaktadır. Üzüm meyvesi, asma yaprağı ve çekirdeğiyle yüksek besleyici ve zengin antioksidan içeriğine sahiptir. Yüksek antioksidan içeriği sayesinde diyabet, kanser, hücre yaşlanması ve kalp hastalığı gibi hastalıklara iyi gelmekte, bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olmaktadır.

KALP SAĞLIĞINI KORUYOR

Meyve ve sebzelere, kırmızı ve mor rengini veren antosiyaninler daha fazla sayıda antioksidan içermektedir. Kırmızı ve mor üzümde bu meyveler arasında yer alır. Antosiyaninden zengin gıdalar;

-Kalp hastalıklarına karşı koruyucudur

-Serbest radikallerle savaşarak yaşlanmayı geciktirir

-Kanserden korunmaya yardımcıdır

-Göz sağlığı için önemli olduğunu yapılan son çalışmalar ortaya koymaktadır. Üzüm, çekirdeğiyle tüketildiğinde daha faydalıdır

Resveratrol göz sağlığına iyi geliyor

Kırmızı-mor renkli üzümlerde daha çok bulunan resveratrolün yüksek antioksidan kapasitesinden ötürü birçok hastalığa faydası bulunmaktadır. Resveratrol kemik, kalp, damar ve karaciğer sağlığını korumaktadır. Aynı zamanda yaşlanma etkilerini geciktirerek sağlıklı yaş almayı desteklemektedir. Yapılan bir araştırma üzüm yemenin, göz sağlığının korunmasına yardımcı olabildiğini göstermektedir.