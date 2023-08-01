Resmî nasıl yazılır? Resmî mi resmi mi, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Yazım kuralları insanların kendilerini doğru bir şekilde ifade etmeleri için uyulması gereken pek çok kuralı içermektedir. Düzeltme işaretleri de bu kurallar arasında yer alır. Yazımında sıklıkla yanlışlık yapılan kelimelerden biri resmî sözcüğü olarak karşımıza çıkmaktadır. Kelimelerin yazımında kararsız kalındığında online olarak sözcük sorgulama imkânı sunan sözlük sitelerine bakılması önemlidir. Bu siteler içerisinde en çok ziyaret edileni Türk Dil Kurumu’nun güncel Türkçe sözlük sitesidir.

Resmî nasıl yazılır?

Günlük konuşmalarda ya da yazılı metinlerde karşımıza çıkan sözcüklerden biri resmî kelimesidir. Bu sözcük dilimize Arapçadan aktarılmış kelimelerden biridir. Türkçemizde yabancı kökenli sözcüklerin yazımında yaygın olarak yazım hatası daha fazla yapılmaktadır. Bu yüzden resmî yazımı ile alakalı çelişkiye düşüldüğünde güncel yazım kılavuzlarından yararlanılması önerilir. Güncel yazım kılavuzu olarak çoğu kullanıcının internet üzerinden tıklayıp baktığı site Türk Dil Kurumu sözlükleri sitesidir. Bu sitede ayrıca kelimelerin yazılış biçimleriyle beraber söylenişleri ve anlamları da yer almaktadır. Bu doğrultuda resmî sözcüğünün anlamı şöyledir:

(Sıfat) Hükümete ait, hükümetle alakalı, devletin olan, özel karşıtı.

(Sıfat) Hükümetin ya da devletin kararlaştırdığı metotlara uygun olarak yapılan, biçimsel.

(Sıfat/Mecaz) İçten olmayan, samimiyet kurmayan kimse.

Resmî mi resmi mi?

Resmî sözcüğü günlük hayatta birçok farklı alanda karşımıza çıkan kelimelerden biridir. Cümle içerisinde sıfat haliyle kullanıldığı gibi bazı durumlarda mecaz manada da kullanılmaktadır. Bu sözcükle aynı yazılan ancak manası farklı olan başka sözcükte bulunur. Kelimelerin yazılış şekilleri aynı olup manası farklı olduğunda sözcüğün sonundaki ünlü harfin üzerine düzeltme işareti konulmaktadır. Bu işaret kullanılmadan yazıldığında hem sözcüğün anlamı farklı olmakla hem de cümlede ifade edilmek isteyen mana değişmektedir. Resmî TDK’ye göre her daim “resmî” şeklinde yani son ünlü harfin üzerine düzeltme işareti konularak kullanılması gereken bir sözcüktür. Bu kelimenin “resmi” olarak yazılması ve okunması yazım kuralları yönünden doğru kabul edilmemektedir. Bu bağlamda resmî doğru yazılışı karşımıza şu şekildedir: