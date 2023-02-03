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Kuru yemiş nasıl yazılır, kuru yemiş yazımı nasıl olmalıdır? Kuru yemiş ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

26.01.2023 00:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizde iki farklı kelime bir araya gelerek yeni anlamlara karşılık gelen ve birleşik türde kelimeler üretebilir. Bu durum Türkçenin dünyadaki en zengin kelime dağarcığına sahip olduğunun kanıtı niteliğindeki durumlardan biridir. Ancak bazı birleşik kelimeler bitişik yazılırken bazıları ise ayrı olarak yazılmalıdır. Türkçe yazım kurallarına göre belirlenen bu durumlara uyulmadığı zaman yazım yanlışları olur. Kuru yemiş kelimesi de en sık yanlış yazılan birleşik kelimeler arasında yer alır.

Kuru yemiş nasıl yazılır, kuru yemiş yazımı nasıl olmalıdır? Kuru yemiş ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede iki farklı kelimenin bir araya gelmesi ile yeni türde kelimeler oluşur. Bu kelimelere birleşik kelimeler denir. Birleşik kelimeler yeni anlamlara sahiptir. Bazı birleşik kelimeler yazım kuralları dahilinde bitişik bazıları ise ayrı olarak yazılmalıdır. Yazıldığı gibi okunan dilimizdeki bazı kelimeler söylenirken bitişik gibi olsa da ayrı yazılması gereken birleşik kelimeler vardır. Türk Dil Kurumu yazım kurallarına göre ayrı ya da bitişik yazılma durumları önceden belirlenmiştir.

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Kuru yemiş nasıl yazılır?

Yazım kurallarına uyulmadığı takdirde yazım yanlışları yapılabilir. En sık yanlış yapılan birleşik kelimelerden biri kuru yemiş kelimesidir. Birleşik bir kelime olan kuru yemiş TDK (Türk Dil Kurumu) sözlükte yer alan tanımına göre isim türünde bir kelimedir. Fındık, leblebi, fıstık ve benzeri olan, yemek dışında yenebilen yiyecekler kuru yemiş olarak adlandırılır. Bir diğer adı da meyvehoş kelimesidir. Kaldığı bazı eklerle “kuru yemişçi”, “kuru yemişçilik” gibi kelimeler türetebilir.

Birleşik kelimeler iki farklı kelimenin bir araya gelmesi yolu ile oluşur. Bu tür kelimelerin bitişik ya da ayrı olarak yazılması Türkçe yazım kuralları doğrultusunda belirlenmiştir. Bu kurallara göre birleşik kelimeyi oluşturan her iki kelime de anlamını kaybetmezse ayrı yazılmalıdır. İki kelimenin de bir ses değişikliğine uğramamış olması da ayrı yazılma sebebidir.

Kuru yemiş ayrı mı yazılır?

Kuru yemiş yazımı Türkçe yazım kuralları dâhilinde ayrı olmalıdır. Bitişik yazılması sonucunda yazım yanlışı olacaktır. Kuru yemiş kelimesini oluşturan kuru ve yemiş kelimeleri bir araya geldiğinde iki kelime de anlamını kaybetmemiştir. Bu nedenle kuru yemiş kelimesi ayrı yazılması gereken birleşik türde bir kelimedir.

Kuru yemiş bitişik mi yazılır?

Bitişik olarak yazılması bir yazım yanlışı olan kuru yemiş kelimesi ayrı yazılmalıdır. Kuru yemiş doğru yazılışına örnek bazı cümleler şu şekildedir:

  • Bu leblebileri senin evden çıkınca hemen köşedeki kuru yemişçiden mi aldın?
  • Her gün bir avuç kuru yemiş yemek gerek.
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