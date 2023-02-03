Boş ver nasıl yazılır, boş ver yazımı nasıl olmalıdır? Boş ver ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Birleşik kelimeler farklı nedenlerle ayrı ya da bitişik olarak yazılabilir. Nasıl yazılacağı Türkçe yazım kuralları dahilinde belirlenmiştir. Bu kurallara göre bir araya gelen her iki kelimenin ikisi de herhangi bir ses değişikliğine uğramamışsa o kelime ayrı yazılmalıdır. Bir diğer yazım kuralına göre ise bir araya gelerek yeni anlamda bir birleşik kelime üreten kelimeler anlamlarını yitirmedikleri takdirde bitişik olarak yazılamazlar. Bu kuralların karıştırılması nedeni ile özellikle bazı kelimelerde genel olarak yazım hataları yapılır.

Boş ver nasıl yazılır?

Atasözlerinde ve deyimlerde de sıkça kullanılan boş ver kelimesi ayrı olarak yazılmalıdır. Genel olarak boş ve ver kelimelerinin bir araya geldiği başka birleşik kelimeler ile karıştırıldığı için ayrı yazılır. Boş ver kelimesi gibi aldırmamak anlamına gelen “boş vermek” ifadesi de ayrı olarak yazılır. Ancak “boşvermişlik” ya da “boşvermiş” gibi sıfatlar bitişik olarak yazılan kelimelerdir.

Boş ver ayrı mı yazılır?

Yazımında en sık hata yapılan kelimelerden biri de boş ver kelimesidir. Boş kelimesi ile vermek fiilinin kökünün bir araya gelmesi ile oluşur. Boş ver TDK (Türk Dil Kurumu) Sözlük’e göre “dikkate alma, üzülme, sıkılma, üzerinde durma anlamlarına karşılık gelen bir uyarı sözü olarak tanımlanır. Boşver yazımı yanlıştır. Bu kelime boş ver olarak ayrı şekilde yazılmalıdır.

Boş ver bitişik mi yazılır?

Genelde söylendiği şekilde yazılan boş ver doğru yazılışı boş ve ver kelimelerinin ayrı olarak yazılması şeklindedir. Eğer boşvermişlik ya da boşvermiş gibi ifadeler kullanılıyorsa ancak o zaman bitişik yazılır. Boş ver doğru yazılışına örnek olarak gösterilebilecek bazı cümleler şu şekilde verilebilir: