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Boş ver nasıl yazılır, boş ver yazımı nasıl olmalıdır? Boş ver ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

25.01.2023 23:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede iki farklı kelimenin bir araya gelmesi ile yeni anlamlara karşılık gelen farklı türde kelimeler oluşur. Bu tür kelimelere birleşik kelimeler adı verilir. Ancak bazı birleşik kelimeler bitişik bazıları ise ayrı olarak yazılmalıdır. Hangi kelimenin nasıl yazılacağı da Türkçe yazım kuralları doğrultusunda belirlenir. Bazı kelimelerin yazımında sıkça hata yapılır. Boş ver kelimesi de en sık yazım yanlışı yapılan kelimelerden biridir.

Boş ver nasıl yazılır, boş ver yazımı nasıl olmalıdır? Boş ver ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Birleşik kelimeler farklı nedenlerle ayrı ya da bitişik olarak yazılabilir. Nasıl yazılacağı Türkçe yazım kuralları dahilinde belirlenmiştir. Bu kurallara göre bir araya gelen her iki kelimenin ikisi de herhangi bir ses değişikliğine uğramamışsa o kelime ayrı yazılmalıdır. Bir diğer yazım kuralına göre ise bir araya gelerek yeni anlamda bir birleşik kelime üreten kelimeler anlamlarını yitirmedikleri takdirde bitişik olarak yazılamazlar. Bu kuralların karıştırılması nedeni ile özellikle bazı kelimelerde genel olarak yazım hataları yapılır.

Boş ver nasıl yazılır?

Atasözlerinde ve deyimlerde de sıkça kullanılan boş ver kelimesi ayrı olarak yazılmalıdır. Genel olarak boş ve ver kelimelerinin bir araya geldiği başka birleşik kelimeler ile karıştırıldığı için ayrı yazılır. Boş ver kelimesi gibi aldırmamak anlamına gelen “boş vermek” ifadesi de ayrı olarak yazılır. Ancak “boşvermişlik” ya da “boşvermiş” gibi sıfatlar bitişik olarak yazılan kelimelerdir.

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Boş ver ayrı mı yazılır?

Yazımında en sık hata yapılan kelimelerden biri de boş ver kelimesidir. Boş kelimesi ile vermek fiilinin kökünün bir araya gelmesi ile oluşur. Boş ver TDK (Türk Dil Kurumu) Sözlük’e göre “dikkate alma, üzülme, sıkılma, üzerinde durma anlamlarına karşılık gelen bir uyarı sözü olarak tanımlanır. Boşver yazımı yanlıştır. Bu kelime boş ver olarak ayrı şekilde yazılmalıdır.

Boş ver bitişik mi yazılır?

Genelde söylendiği şekilde yazılan boş ver doğru yazılışı boş ve ver kelimelerinin ayrı olarak yazılması şeklindedir. Eğer boşvermişlik ya da boşvermiş gibi ifadeler kullanılıyorsa ancak o zaman bitişik yazılır. Boş ver doğru yazılışına örnek olarak gösterilebilecek bazı cümleler şu şekilde verilebilir:

  • Bir an önce boş ver demeyi öğrenmelisin yoksa her şeyi kafana takmaktan hasta olacaksın, demedi deme!
  • Giderse gitsin boş ver!
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