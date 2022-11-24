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Taburcu olan Ceyhun Fersoy'dan duygusal paylaşım: Gözlerimi kapatıyorum o anı yaşıyorum

24.11.2022 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'nın Merzifon ilçesinde tiyatro turnesinden dönüş yolunda TIR’a arkadan çarpan minibüste, 3 kişi hayatını kaybetmişti. Minibüste yaralılar arasında bulunan oyuncu Sergen Deveci, uçak ambulansla getirildiği İstanbul'da ameliyat edilmişti. Deveci'nin tedavisi sürerken, aynı kazada yaralanan Ceyhun Fersoy ise hastaneden taburcu oldu. Ünlü oyuncu, sosyal medyadan duygusal bir paylaşımda bulundu. Fersoy, "Gözlerimi kapatıyorum o anı yaşıyorum, açıyorum gerçek olmadığını düşünüyorum" dedi.

Taburcu olan Ceyhun Fersoy'dan duygusal paylaşım: Gözlerimi kapatıyorum o anı yaşıyorum

Amasya- Çorum karayolu üzerinde tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsün tıra çarpması sonucu Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde yaşamını yitirmişti. Kazada Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek ise yaralanmıştı. Ceyhun Fersoy, geçtiğimiz gün taburcu oldu. Sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan oyuncunun paylaşımı yürekleri burktu.

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"3 DEĞERLİ DOSTUMUZ İÇİN BU BAYRAĞI DEVRALIP DEVAM EDECEĞİZ"

Tedavisi tamamlanan Ceyhun Fersoy, geçtiğimiz gün hastaneden taburcu edildi. Kazada ekip arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Ceyhun Fersoy, evinde çekilen bir fotoğrafı duygusal notla paylaştı. Fersoy paylaşımında şunları ifade etti:
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"Nerden başlasam, nasıl anlatsam bilemiyorum… Gözlerimi kapatıyorum o anı yaşıyorum, açıyorum gerçek olmadığını düşünüyorum… Sanki filmin içinde bir sahneyi oynamış gibiydik, haykırmak isyan etmek istemiyorum, çünkü 3 değerli arkadaşımız bunu istemezdi… Çok değerli yol arkadaşlarımı kaybetmenin üzüntüsünü tarif edemem, Allah düşmanımın başına vermesin… Şimdi ayağa kalkma zamanı… Güçlenip daha iyi olmalıyız, olacağız… Sizlerin sevgisi ve dualarıyla ayaktayız, bu kadar sevildiğimi bilmiyordum… Arayan, mesaj atan herkese sevgiler… Hepinize tek tek teşekkür ediyorum ve sarılıyorum, iyi ki varsınız. 3 değerli dostlarımız için bu bayrağı devralıp yolumuza devam edeceğiz… Onlara ihanet etmeyeceğiz…"

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Ceyhun Fersoy

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