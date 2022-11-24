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  4. SON DAKİKA | Kazada yaralanan Sergen Deveci'den paylaşım! İşte Sergen Deveci'nin sağlık durumu "Bazı haberlerin önüne geçmek için paylaşmak zorundayım"

SON DAKİKA | Kazada yaralanan Sergen Deveci'den paylaşım! İşte Sergen Deveci'nin sağlık durumu "Bazı haberlerin önüne geçmek için paylaşmak zorundayım"

24.11.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya’da turne dönüşü tiyatro oyuncularının yaşadığı kaza tüm Türkiye’yi üzmüştü. 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan Sergen Deveci’nin sağlık durumu ile ilgili gelişmeler merak ediliyordu. Ünlü isimden iyi haber geldi. Ameliyatı başarılı geçen Deveci yaptığı paylaşımda “Bazı haberlerin önüne geçmek ya da durdurmak için paylaşım yapmak zorundayım” ifadelerini kullandı. Sağlığıyla ilgili Deveci “Haberlerin aksine gayet iyiyim, hissediyorum, yemek yiyorum ve tepki veriyorum” dedi.

SON DAKİKA | Kazada yaralanan Sergen Deveci'den paylaşım! İşte Sergen Deveci'nin sağlık durumu "Bazı haberlerin önüne geçmek için paylaşmak zorundayım"

Son dakika haberi: Amasya'da turneden dönen tiyatro ekibini taşıyan minibüsün TIR'a çarpması sonucu feci bir trafik kazası yaşanmış ve kazada 3 kişi yaşamını yitirmişti. Korkunç kazada ünlü oyuncu Sergen Deveci de ağır yaralanmıştı. Omurgasındaki kırıklar nedeniyle ameliyat edilen tiyatro oyuncusu Sergen Deveci, sosyal medya hesabından durumuyla ilgili bilgi paylaştı. İşte son dakika Sergen Deveci'nin sağlık durumuyla ilgili detaylar...

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"PAYLAŞIM YAPMAK ZORUNDAYIM"

Deveci paylaşımında, "Bazı haberlerin önüne geçmek ya da durdurmak için paylaşım yapmak zorundayım. Şu süreçte birlikte yollardan geçtiğimiz arkadaşlarımızı kaybetmenin acısını hissediyorum." dedi.

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İŞTE SERGEN DEVECİ'NİN SAĞLIK DURUMU

Deveci paylaşımının devamında "Haberlerin aksine gayet iyiyim, hissediyorum, yemek yiyorum ve tepki veriyorum. Gündemi bu şekilde meşgul ederek size zarar vermek istemiyorum. Sevginizi kısacık sürede gayet derinden hissettim. İkinci baharımın geriye kalan kısmında hep buna, bu sevgiye layık olmaya çalışacağım. Kaybettiğimiz canlarımıza, arkadaşlarımıza, dostlarıma Allah'tan rahmet diliyorum. Sağlıklı günlerde görüşmemiz dileklerimle lütfen benim için endişelenmeyin" ifadelerini kullandı. (DHA)

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Riskli bir ameliyat geçirdi! Sergen Deveci... Riskli bir ameliyat geçirdi! Sergen Deveci...

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trafik kazası Melis İşiten Sergen Deveci

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