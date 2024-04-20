Taburcu olması bekleniyordu! Nuri Alço'nun kalbine pil takıldı

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Nuri Alço, 6 Nisan'da Eskişehir'deki evinde rahatsızlandı. Eşi Burcu Alço tarafından Eskişehir'deki özel bir hastaneye götürülen Alço, ilk muayenesinin ardından tedbir amacıyla yoğun bakım ünitesine alındı.

Daha sonra Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Nuri Alço'nun tedavisine Kardio Vasküler Cerrahi (KVC) Yoğun Bakım Ünitesi'nde devam edildi.

HACETTEPE'YE SEVK EDİLDİ

Hayati tehlikesini atlatan ve tedavisi tamamlanan Nuri Alço, dün akşam ambulansla Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi. Nuri Alço’nun kalbine pil takıldı.

'SEVİNCİM BİRAZ KURSAĞIMDA KALDI AMA...'

Eşinin sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan açıklamada bulunan Burcu Alço, “Dünkü sevincim biraz kursağımda kaldı ama Nuri için en iyisi ne ise onu yapmaya çalışıyoruz. Endişelenecek bir durum yok, sadece kalp pili operasyonu bugün taburcu işlemimizden sonra bu ay içi yapılacaktı. Doktorlarımız erkene çektiler. Böyle uygun gördüler. Pil takıldı, çok iyi durumu. Çıkacağız az kaldı” dedi.

(DHA)Bu içerik Öznur Yaslı İkier tarafından yayına alınmıştır





