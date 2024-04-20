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Fahiş fiyat boykotuna o da katıldı! Gazeteci Kübra Par kebapçıda nasıl kazıklandığını anlattı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.04.2024 12:46
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Kafe ve restoranlarda fahiş fiyatlar nedeniyle 20-21 Nisan’da boykot çağrıları yapıldı. Ünlü isimlerinde destek verdiği boykota gazeteci Kübra Par da katıldı. Kübra Par, Bakırköy sahilde gittiği bir kebapçıda nasıl kazıklandığını sosyal medya hesabında anlattı.

Fahiş fiyat boykotuna o da katıldı! Gazeteci Kübra Par kebapçıda nasıl kazıklandığını anlattı

Kafe, restoran ve lokantalardaki fahiş fiyatlara karşı boykot başlatıldı. Sosyal medyada 20-21 Nisan tarihlerinde restoranlara gitmeyerek fahiş yemeğe boykot kampanyası başlatıldı. Ünlü isimlerin de destek verdiği boykota Gazeteci Kübra Par da katıldı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Par, Bakırköy sahilde girdiği kebapçıda et dürümün tanesine 600 lira ödediğini yazdı.

Küçük bir şok yaşadığını dile getiren Par, "Ertesi gün Zorlu’da bir şef restoranında porsiyonların 300-400 civarı olduğunu görünce dürümden nasıl kazıklandığımı anladım." dedi. Ünlü gazetecinin o sözleri kısa sürede gündem oldu.

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İşte Par'ın gündem olan paylaşımı:

İki gün önce Bakırköy sahilde yıllardır bildiğim ama gitmediğim bir kebapçıya girdim. Self servise çevirmişler, içerisi dökülüyordu, çok eski ve bakımsızdı. Acelem vardı, et döner dürüm istedim tanesine 600 küsür lira aldılar, küçük bir şok yaşadım, bu kadar olmuş mu ya dedim içimden. Fakat neyin ne kadar olduğunu takip edemediğimiz için ödeyip çıktım.

Kıymadan yapılmış büfe işi çok vasat bir dönerdi, sadece hazır patates kızartması koymuşlardı. Ertesi gün Zorlu’da bir şef restoranında porsiyonların 300-400 civarı olduğunu görünce dürümden nasıl kazıklandığımı anladım. Restoranları boykot kampanyasını ben de destekliyorum. Gerçekten de sorun enflasyondan çok, aptal yerine konmamız!

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Kübra Par sosyal medya
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