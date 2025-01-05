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Tabutun başında küfürler havada uçuşmuştu... Ferdi Tayfur'un yeğeninden Nejla Nazır'a da sert sözler: Sen Ferdi Baba yaşarken...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.01.2025 12:11
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Ferdi Tayfur, Yeşilçam oyuncusu Necla Nazır'la ilişkisinden dünyaya gelen kızı Tuğçe Aydın ile 'soyadı' anlaşmazlığı nedeniyle karşı karşıya gelmişti. Babasının cenazesinde tabutun başına gelen Tuğçe Aydın ve Şirin Gözalıcı kavga etti. Şirin Gözalıcı Nejla Nazır'a da sert çıktı.

Tabutun başında küfürler havada uçuşmuştu... Ferdi Tayfur'un yeğeninden Nejla Nazır'a da sert sözler: Sen Ferdi Baba yaşarken...

Ferdi Tayfur'la küs olduğu iddia edilen kızı Tuğçe Tayfur'ın cami bahçesine gelerek babasının tabutuna dokunmak istemesi üzerine ünlü sanatçının yeğeni olduğu öğrenilen Şirin Gözalıcı, Tuğçe Tayfur'a "O gelmeyecekti buraya... Onun yüzünden öldü" diyerek çıkıştı. İkili arasındaki kavganın küfürleşmeye kadar gitmesi üzerine çevredekiler ve Tuğçe Tayfur’un annesi Necla Nazır araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

KÜFÜRLEŞME SONRASI AÇIKLAMA

Ferdi Tayfur'un eski eşi, Tuğçe Tayfur'un annesi Necla Nazır olaydan sonra şu ifadeleri kullandı:

"Ben Ferdi Tayfur sevenlerine şunu söylemek istiyorum. Oradan birisi vardı. 'Hastaneye niye gelmediniz?' dedi. Niye gelmediğimi çok açık gördünüz zaten. Ben artık içi çürümüş insanlarla nasıl uğraşayım yavrum? Cenazede bunu yaptılar. Biz hastaneye nasıl gidelim? Hastanede de olay çıkartacaklardı. İnsanlar yaşadığımız şeyin iç yüzünü bilmiyorlar. Yani ezbere konuşuluyor. Biz sürekli suskun kaldık. Bizim kimseyle bir alıp veremediğimiz yok. Ama benim çocuğumu sanki böyle baba kız birbirine düşmanmış hale getirdiler. Böyle bir şey yok. Onun babası. Cenazede benim evladıma bunu yapanlar normalde ne yapmazdı? Ölüsüne saygı duymayan dirisine saygı duyar mıydı? Babasının elini öptürürler miydi ona? Etten duvar ördüler. Yaklaştırmadılar."

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Cenazede yaşanan kavga sonrası Şirin Gözalıcı’dan bir paylaşım geldi. Şirin Gözalıcı bir sayfayı alıntıladı ve alıntıladığı metinde şu ifadeler yer aldı:

Hastanede İbo'ya kızını anlatıp ağlamış! Hastanede İbo'ya kızını anlatıp ağlamış!

“Necla Nazır sen artık Ferdi Tayfur hayranlarına hiçbir şey diyemezsin. O sayfa artık kapandı. Sen Ferdi Baba yaşarken çekip sosyal medyaya sunduğun video ile o defteri kapattın.”

Anahtar Kelimeler:
Ferdi Tayfur
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