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İbrahim Tatlıses Ferdi Tayfur'u ziyaretinde yaşananları anlattı! "Kızım ziyaretime bile gelmedi” diyerek hüngür hüngür ağladı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.01.2025 11:26
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İbrahim Tatlıses Ferdi Tayfur'u ölmeden bir süre önce ziyaret etti. İddialara göre o gün Ferdi Tayfur hasta yatağında "Kızım ziyaretime bile gelmedi” diyerek hüngür hüngür ağladı.

İbrahim Tatlıses Ferdi Tayfur'u ziyaretinde yaşananları anlattı! "Kızım ziyaretime bile gelmedi” diyerek hüngür hüngür ağladı

Arabesk müziğin büyük ustası Ferdi Tayfur'un cenazesinde yaşananlar gündemde. Usta sanatçı için binlerce kişinin katıldığı törende Tayfur'un Necla Nazır'dan olan kızı Tuğçe Tayfur ile yaşadıkları da gündeme geldi.

Tuğçe Tayfur, AKM'de yapılan anma törenine hamilelik nedeniyle katılmadı ancak sonrasında camiye geldi. Şirin Gözalıcı ise Tuğçe Tayfur'un cenazeye katılmasına tepki gösterdi, tabut başında küfürler havada uçuştu.

Bir süredir küs olan Tuğçe Tayfur ve Ferdi Tayfur'a dair bir detay ise ölümden sonra ortaya çıktı.

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Magazinn'de yer alan habere göre; İbrahim Tatlıses Ferdi Tayfur'u ölümünden önce ziyaret etti. İbrahim Tatlıses’in, son zamanlarında ziyaretine gittiği Ferdi Tayfur’un,
”Kızım ziyaretime bile gelmedi” diyerek hüngür hüngür ağladığı ortaya çıktı.

İki oğlu ve iki kızı da tabutunun başındaydı! Gözler Tuğçe Tayfur'u aradı ama... İki oğlu ve iki kızı da tabutunun başındaydı! Gözler Tuğçe Tayfur'u aradı ama...

Tuğçe Tayfur, babasının hastanede yattığı son günlerinde “Ferdi beyin durumunu basından takip ediyorum” demişti.

Anahtar Kelimeler:
Ferdi Tayfur Tuğçe Tayfur
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