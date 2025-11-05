Taç atışı nedir, nasıl yapılır?

Futbol açık sahada oynanan bir spor türüdür. Futbol sahası FIFA tarafından belirlenen azami ölçülere uygun olmalıdır. Aksi halde uluslararası turnuvalarda mücadele edilemez. Futboldaki temel amaç, oyun içerisinde rakip kaleye ilerlemek ve topu rakip kale çizgisinden geçirmektir.

Futbol sahası etrafı çizgilerle belirlenmiş dikdörtgen bir yapıdadır. Takımlar topu oyun alanı içerisinde tutmalıdır. Topun oyun alanının dışına çıktığı durumlarda topa dokunan son oyuncunun takımı aleyhine rakip takıma top hakkı verilir. Kısa çizgilerden çıkan toplarda aut veye köşe vuruşu kazanılır. Uzun çizgilerden dışarıya çıkan tüm toplarda ise yarı saha fark etmeksizin taç hakkı elde edilir.

Taç atışı nedir?

Futbolda taç atışı sahanın uzun çizgilerinden kullanılan top haklarıdır. Taç hakkı, topu oyunda tutamayan takımın rakibine verilir. Taçlar kullanım konumu olarak oldukça geniş bir alana sahiptir. Uzun kenarlarda yer alması ve saha fark etmeksizin bir kullanım alanına sahip olması taç atışlarını oyunun önemli bir parçası haline getirir.

Taçlar oyunun herhangi bir anında yer alabilen özelliğe sahiptir. Bu durum taç atışının oyun dinamiklerine doğrudan etki etmesine sebep olur. Köşe vuruşu, serbest vuruş veya penaltı vuruşu gibi duran topların aksine taç atışlarında illa ki karar az çok belli olur ve çok beklemek gerekmez. Bu da takımların topu oyuna geri sokma süreçlerinde fırsat elde etmesini ve rakibi hazırlıksız yakalayabilmesini sağlamaktadır.

Taç atışları diğer duran top organizasyonları kadar net bir vuruş üstünlüğü sağlamasa da fırsat oluşturma açısından önemli bir yere sahiptir. Oyuncular tarafından hızlı kullanılan taçlar pozisyon üstünlüğü sağlayabilmektedir. Modern futbolda taçların uzun kullanılması da popüler bir stratejidir. Uzun mesafeye gönderilen taç atışları fonksiyonunu geliştirmektedir.

Taç atışı nasıl yapılır?

Futbol taç atışı duran toplar arasında elle kullanılan tek atış hakkıdır. Ayrıca kaleci haricindeki oyuncuların da topa elle temasının serbest olduğu tek anlardır. Taç kuralları ihlali halinde taç hakkı rakip takıma geçmektedir. Taç kullanan oyuncu topun taca çıktığı çizgiden atışı kullanmalıdır. Taç atışı sırasında konum değişikliğinde tolere edilebilir mesafe farklılığı kısadır ve hakem tarafından ihtara veya taç atışının rakibe verilmesine sebep olabilir.

Taç kullanan oyuncu topu iki eliyle baş hizasından geriye götürerek kullanır ve ileriye gönderir. Ellerin hizasının omuzlara dik bir açıyla indirilir. Atıcının taç sırasında iki ayağının da yerde olması gerekir. Atıcı taç çizgisi üzerinde veya gerisinde konumlanır ve saha içerisinden taç atışı kullanamaz. Taç atışı sırasında rakip oyuncu atıcıya en fazla 2 metre yakınlaşabilir.

Taç atışı kullanan oyuncu topa takım arkadaşı veya rakipten bir oyuncu dokunmadan ikinci kez dokunamaz. Topu rakibe kasti olarak çarpmasını sağlayabilir ancak rakibe zarar verme amaçlı top atımı ihtarla sonuçlanır.

Taç atışı sırasında oyuncu topu doğrudan her takım arkadaşına atabilir. Ancak kalecinin taçtan gelen topu doğrudan eline alması rakip lehine endirek serbest vuruş kazandırır. Taç atışları ofsayt olarak değerlendirilmez.