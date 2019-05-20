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Yüksek güvenlikli cezaevinde isyan: En az 32 kişi öldü

BBC BBC
20.05.2019 17:02 | Son Güncelleme

Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'nin doğusunda Vakhdat'taki yüksek güvenlikli cezaevinde çıkan isyanda, en az 32 kişi öldü.

Yüksek güvenlikli cezaevinde isyan: En az 32 kişi öldü

Tacikistan Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Vakhdat'taki cezaevinde, IŞİD üyeleri de dahil olmak üzere radikal militan örgütlere mensup mahkûmlar yatıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 5 mahkûm ve 3 gardiyanın, Pazar akşamı çıkan isyan sırasında tutuklular tarafından öldürüldüğü, diğer mahkûmların da güvenlik güçlerinin müdahalesinde öldüğü belirtildi.

AFP'nin haberine göre yetkililer, ölen en az 32 kişiden 24'ünün IŞİD mensubu olduğunu söyledi.

Bu ülkedeki son altı ayda ikinci ölümcül cezaevi isyanı.

Adalet Bakanlığı isyanın 19 Mayıs Pazar akşamı başladığını, bıçak ve keskin aletler taşıyan 30 mahkûmun üç gardiyanı esir aldığını söyledi.

İsyanı başlatanların arasında Tacikistan özel kuvvetlerinde yarbay rütbesiyle görevliyken IŞİD'e katılan Gulmurad Halimov'un oğlu Bekruz Gulmurad da bulunuyor.

İsyanda ölenlerin kimlikleri medyaya açıklanmadı ancak yetkililer olayın kontrol altına alındığını ve bir soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.

Yaklalık 1.500 tutuklunun yattığı Vakhdat cezaevi, başkent Duşanbe'nin yaklaşık 17 km doğusunda.

Kasım ayında Tacikistan'ın kuzeyinde Kujand'daki maksimum güvenlikli cezaevinde 21 mahkûm ve iki gardiyan çıkan isyanda ölmüştü.

İsyanı IŞİD üstlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Tacikistan cezaevi isyan Duşanbe

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