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Taciz iddialarıyla anılan Mehmet Ali Erbil, kızı Yasmin Erbil'le gülüp eğlendi!

08.10.2021 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Ece Ronay'ı taciz ettiği yönündeki haberlerle anılan Mehmet Ali Erbil, dün akşam İbrahim Tatlıses'in daveti üzerine, İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin düğününe katıldı. Erbil'in, kızı Yasmin Erbil'le eğlenceli anları dikkatlerden kaçmadı.

Şarkıcı Ece Ronay'ın, Mehmet Ali Erbil tarafından tacize uğradığı iddiası, magazin alemine bomba gibi düşmüştü. Hakkında çıkan haberleri yalanlayan Erbil, dün İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çiftinin düğününe gitti. Mehmet Ali Erbil'in keyifli halleriyle kızı Yasmin Erbil'i güldürdü.

GECEDEN ERKEN AYRILDI

Dün, 3 yıllık ilişkilerini nikah masasına taşıyan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çiftinin düğün törenine birçok ünlü isim katıldı. Davetliler arasında şarkıcı Ece Ronay'ı taciz ettiği yönündeki iddialarla magazin basınını sarsan Mehmet Ali Erbil de bulunuyordu. Erbil'in, sağlık sorunları nedeniyle geceden erken ayrıldığı öğrenildi.

Taciz iddialarıyla anılan Mehmet Ali Erbil kızı Yasmin Erbil'le gülüp eğlendi

ECE RONAY, MEHMET ALİ ERBİL'İN MESAJLARINI İFŞA ETMİŞTİ

Ece Ronay, 'Git Çatla' klibinde oynattığı Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa etmiş, sosyal medyadan şu açıklamayı yayınlamıştı:

Klip sonrası ahlaksızlar her geçen gün seviye atlayarak büyüdü. Görmezden gelmeye çalıştım, yaşına ve bulunduğu konuma saygımdan sessiz kalmaya çalıştım. Bu paylaşım belki kariyerime ve mesleğime zarar verecek, çünkü kendisi yıllardır bu piyasada olan bir insan. Ama ben susmayacağım çünkü kendimi kandırılmış ve değersiz hissediyorum.

Taciz iddialarıyla anılan Mehmet Ali Erbil kızı Yasmin Erbil'le gülüp eğlendi

''Z KUŞAĞININ TUZAĞINA DÜŞTÜM''

Mehmet Ali Erbil'den yanıt gecikmedi. Erbil, ''Ben istedim ki genç bir ruha destek vereyim. Ama günün sonunda bir Z kuşağının tuzağına düştüm. Mesajlarımı kesip biçip anlamını kaybettirerek yayınlamanın suç olduğunu bilmeyecek kadar cahil olması benim buna sessiz kalacağım anlamına gelmiyor tabi ki. Ben o mesajların tamamını ve daha fazlasını medyaya değil savcılık makamına sunacağım'' diyerek hakkında çıkan taciz iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı.

Taciz iddialarıyla anılan Mehmet Ali Erbil kızı Yasmin Erbil'le gülüp eğlendi

YASMİN ERBİL SUSKUNLUĞU BOZDU

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil de, babası hakkında çıkan haberlerin ardındana suskunluğunu bozmuş, ''Sanmayın ki yanlışları, doğruları görmüyorum. Hepsini görüyorum ama ben 2018'den beri babamı kaybetme korkusuyla cebelleşiyorum. 24 yaşında bir kızı olduğunun babam da farkında, merak etmeyin ve benim hep arkamda oldu, olmaya çalışıyor. Buna emin olabilirsiniz'' açıklamasını yapmıştı.

Taciz iddialarıyla anılıyordu! Kızıyla gülüp eğlendi


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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Yasmin Erbil
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