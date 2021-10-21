Taciz iddialarıyla gündemde olan Erkan Özerman'dan Uğur Dündar açıklaması

Erkan Özerman 34'üncü Best Model erkek yarışmacılarına 'masaj yapma karşılığı ödül vadettiği' yönünde ahlaksız teklifte bulunduğu iddialarına Tv8'de yayınlanan 'Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa' programında yanıt verdi.

Özerman'ın menajeri aracılığıyla erkek yarışmacılara "Kim Erkan Özerman'a masaj yapmak ister?" mesajı attığını, reddedenlere ise 'Sen finalde görürsün' denildiğini, yarışmada 'masaj' yaptığı için hak etmediği halde 2-3 ödül birden alanların olduğu ileri sürüldü.

Özerman iddiaları yalanlarken ilginç açıklamalarda da bulundu. Erkan Özerman açıklamasında "Ben varoşlardan çok insan aldım adam ettim. Kim biliyor musun ilk; Uğur Dündar. Dündar benim ilk mankenimdi" dedi.



