Taciz iddialarıyla gündeme gelen Talat Bulut'tan canlı yayında açıklama

Yasak Elma dizisinin başrol oyuncularından Talat Bulut'un sette çalışan genç asistanı taciz ettiği iddiaları ortalığı karıştırmıştı. Hakkında çıkan haberlerin ardından 'Duymayan Kalmasın' programına bağlanan Bulut,taciz iddialarına cevap verdi.

"KRAVATINI DÜZELTECEKTİM, DUDAĞIMDAN ÖPTÜ"

Yasak Elma dizisinin setinde Talat Bulut'un tacizine uğradığını iddia eden kostüm asistanı Özge Ş. şikayetçi olacağını söyledi. Genç kadın, "Kravatını düzeltecektim, 'Gel arka tarafta bakalım' dedi. Orada da dudağımdan öptü ve gitti" dedi.

"KRAVATIMI İSTEMEME RAĞMEN DÜZELTİYORDU, NE TATLI ADAMSIN DİYORDU"

Özge Ş.'nin iddalarının ardından açıklama yapan oyuncu, "Kravatımı istememe rağmen sürekli düzeltmek için geliyordu ve "ne tatlı adamsın" diyordu. Bu perşembe gecesi patlak vermiş. Kız salı günü dudağımdan öptü diye sızdırmış. Benim menajerim kesinlikle uzlaşmak istemedi. Samimiyetimi yanlış anlıyorlarsa benim problemim değil.

"DİZİNİN YAPIMCISI SÖZLEŞMEYİ FESHEDEBİLİR"

Fatih Aksoy sözleşmemi feshedebilir. Pazartesi Fatih Bey'in yanındaydım. Anlattım, 'ben sana inanıyorum' dedi. Benim kızım travma yaşadı ve bunun hesabını verecekler. Kızıma karşı hesabı vermek zorundalar." dedi.