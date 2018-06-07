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Taciz iddialarıyla gündeme gelen Talat Bulut'tan canlı yayında açıklama

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.06.2018 14:09 | Son Güncelleme

Talat Bulut, kendisini taciz ettiğini söyleyerek "Kravatını düzeltecektim, dudağımdan öptü ve gitti" diyen set çalışanı Özge Ş. için "Kravatımı istemememe rağmen sürekli düzeltmek için geliyordu ve 'ne tatlı adamsın' diyordu" dedi.

Taciz iddialarıyla gündeme gelen Talat Bulut'tan canlı yayında açıklama

Yasak Elma dizisinin başrol oyuncularından Talat Bulut'un sette çalışan genç asistanı taciz ettiği iddiaları ortalığı karıştırmıştı. Hakkında çıkan haberlerin ardından 'Duymayan Kalmasın' programına bağlanan Bulut,taciz iddialarına cevap verdi.

"KRAVATINI DÜZELTECEKTİM, DUDAĞIMDAN ÖPTÜ"

Yasak Elma dizisinin setinde Talat Bulut'un tacizine uğradığını iddia eden kostüm asistanı Özge Ş. şikayetçi olacağını söyledi. Genç kadın, "Kravatını düzeltecektim, 'Gel arka tarafta bakalım' dedi. Orada da dudağımdan öptü ve gitti" dedi.

"KRAVATIMI İSTEMEME RAĞMEN DÜZELTİYORDU, NE TATLI ADAMSIN DİYORDU"

Özge Ş.'nin iddalarının ardından açıklama yapan oyuncu, "Kravatımı istememe rağmen sürekli düzeltmek için geliyordu ve "ne tatlı adamsın" diyordu. Bu perşembe gecesi patlak vermiş. Kız salı günü dudağımdan öptü diye sızdırmış. Benim menajerim kesinlikle uzlaşmak istemedi. Samimiyetimi yanlış anlıyorlarsa benim problemim değil.

"DİZİNİN YAPIMCISI SÖZLEŞMEYİ FESHEDEBİLİR"

Fatih Aksoy sözleşmemi feshedebilir. Pazartesi Fatih Bey'in yanındaydım. Anlattım, 'ben sana inanıyorum' dedi. Benim kızım travma yaşadı ve bunun hesabını verecekler. Kızıma karşı hesabı vermek zorundalar." dedi.

Talat Bulut, canlı yayında Hande Ataizi'ye de cevap verdi.

"TACİZ VARSA NEDEN MAHKEMEYE GİTMEDİ?"

Rahmetli Ömer Kavur, 'Göç Zamanı'nda Hande Ataizi'yi oynatacağım' dediği zaman, 'bu senaryo Hande'ye uygunsuz, oynatmayın' dedim.Bir röportajımda bana 'Hande'nin oyunculuğunu nasıl buluyorsun?' dediler. 'Oyuncu değil, magazin figürü' dedim. Bu açıklamadan sonra kendi tarzı ile cevap verdi. Aynı hakareti Cihan Ünal'a da yaptı, hatırlıyor musunuz? Böyle bir taciz varsa neden mahkemeye gitmedi? Beni yargının önüne çıkarmadı? Hiçbir dizide yok, sinemada yok. 18 yıl sonra çıkıp bunu konuşuyorsun? Bir kadına bugün 'çok şıksın' dediğinde artık bunu taciz olarak algılıyorlar. Eğer suçluysam yargılanayım, buna karşı değilim.

YILLAR SONRA İTİRAF ETTİ

Hande Ataizi de 18 yıl önce "Melekler Evi" filmindeki rol arkadaşı Talat Bulut'u tacizle suçlamıştı. Talat Bulut'un tekrar tacizle gündeme gelmesi üzerine Hande Ataizi, "Dünyada tacize karşı bir ayaklanma var. Kadınlar artık daha cesur. Ben de o dönem o tarz şeyler yaşadım. Bu emekçi kız, korkmamış dava açacağını söylemiş, helal olsun" dedi.

Yasak Elma setinde asistanı taciz ettiği iddia edilen Talat Bulut'un ilk sözleriYasak Elma setinde asistanı taciz ettiği iddia edilen Talat Bulut'un ilk sözleri
Yasak Elma dizisinin setinde taciz! Yapımcıdan 'Talat Bulut' açıklamasıYasak Elma dizisinin setinde taciz! Yapımcıdan 'Talat Bulut' açıklaması
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