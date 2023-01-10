Taçsız Prenses dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte Taçsız Prenses konusu, oyuncuları ve isimleri

Taçsız Prenses konusu, oyuncuları ve karakterleri için araştırmalar başladı. Fox TV ekranlarında yayınlanacak olan yeni dizi bu akşam başlıyor. Taçsız Prenses’te; hayatı boyunca hayalperest annesi Şirin’in masallarıyla büyüyen Masal’ın başına gelenler anlatılacak. Dizide Masal’ın öğretmenine İsmail Hacıoğlu hayat veriyor.

TAÇSIZ PRENSES DİZİSİ OYUNCULARI

Taçsız Prenses dizisi oyuncuları arasında İsmail Hacıoğlu, Sümeyye Aydoğan, Tolga Tekin, Elif Kurtaran, Seda Akman, Mustafa Kırantepe, Feride Çetin, Merve Bulut ve Merve Şen gibi isimler bulunuyor.

Masal - Elif Kurtaran

Masal azıcık ilgi gösterilse pırıl pırıl parlayacak, zehir gibi akıllı, eline attığı hemen her işte başarılı, iyiler iyisi, güzeller güzeli, küçücük bir kız. Ama diğer yandan da ufacık yaşında hayat gailesine atılmış yorgun bir savaşçı, hayatta kalmak için hırsızlık yapmak, yalan söylemek zorunda bir nitelikli dolandırıcı, bir küçük haydut. Annesi hastalandığından beri, yaklaşık son 1 senedir, neredeyse kendi başına yaşıyor. Ama bunu annesinden saklıyor. Hayırsız üvey babası Fuat’la da sürekli mücadele halinde. Fuat, Masal’ın sırtından para kazanmak istiyor. Ama Masal’a diş geçirmek kolay değil. Kapışıyor, didişiyor, sürekli kavga ediyorlar…

Masal’ın en büyük hayali ve amacı bir gün annesinin ameliyat olup iyileşmesi ve tekrar beraber yaşamaları… Masal’ın bu uğurda yapmayacağı şey yok. Yanında sadık köpeği Köfte, Masal bu yolculukta dokunduğu bütün hayatları değiştirecek; hayatın içine sıkışmış, bütün o yarım kalmış masalları tamamlayacak.

Evgin - İsmail Hacıoğlu

Masal’ın sınıf öğretmeni ve manevi babası. Evgin dürüst, ilkeli, neredeyse Çalıkuşu’nun Feride’si gibi idealist bir öğretmen. Diğer taraftan da genç, eğlenceli, pırıl pırıl bir genç adam. Çalıştığı ilkokulda bütün öğrencilerin gözdesi. Ama karanlık bir yanı da var; misal, bir şiddet olayı yüzünden sürgün gelmiş Masal’ın okuluna. Bugün geçmiş travması yüzünden çok sıkı bir zengin düşmanı. Yetimhanelerde büyümüş, neredeyse bir sosyal eşitlik savaşçısı... Evgin, her şeyiyle Masal’ı korumaya kararlı.

Şirin - Feride Çetin

Yağmur - Sümeyye Aydoğan



Fuat - Tolga Tekin

Masal’ın üvey babası, dolandırıcı, zevk düşkünü, nihilist ama şeytan tüylü. Zehir gibi akıllı ama zekasını fesatlığa kullanıyor. Fuat yıllar önce bambaşka bir adamdı ve lakabı ‘Fırtına’ydı. Ama bugün herkes onu ‘Fırıldak’ diye çağırıyor. Hayal kırıklıklarını bir umursamazlık maskesi altına saklamış, intikam alırcasına yaşayan, sadakatsiz, herkese her şeyi yapabilecek, alkolik bir adam Fuat. Masal’a da düpedüz işkence etmiyor asla, şiddete meyyal bir adam değil. Daha pis bir şey yapıyor ve üvey kızını çeşitli işlere koşuyor. Fuat iflah olmaz!



TAÇSIZ PRENSES DİZİSİ KONUSU

Taçsız Prenses’te; Hayatı boyunca hayalperest annesi Şirin’in (Feride Çetin) masallarıyla büyüyen Masal (Elif Kurtaran), annesinin kalp hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılmasıyla soğuk ve gerçekçi bir dünyanın içine hapsolur ve alabildiğine yırtıcı, hırçın, her kötülüğü yapabilecek bir kıza dönüşür. Masal’ın ilk destek göreceği kişi öğretmeni Evgin (İsmail Hacıoğlu) olurken işler zamanla herkes için tersine dönecektir. Kahramanımız Masal yolculuğu boyunca, bir yandan kendi masalını ararken bir yandan da hikayenin diğer kahramanlarının yarım kalmış masallarını tek tek tamamlayacak ve bu yolculukta Masal’ın en yakını ise yanından ayrılmayan köpeği Köfte olacaktır…

