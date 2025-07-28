Tadic'in yerine geliyor! Tarzıyla Fenerbahçe taraftarını kendisine hayran bırakacak...

Edin Dzeko, Dusan Tadic, Kostic gibi isimler takımdan ayrıldı Jose Mourinho takımın iskeletini kurmak için yeni transferleri bekliyor. Brown, Duran gibi isimler takıma katıldı ama kanat transferi hala gerçekleşmedi.

Fenerbahçe yönetimi 26 yaşındaki Fransız oyuncuyla söz kesti. Arman Lauriente, sol kanatta forma giyiyor. Kariyerine Rennes altyapısında başlayan kanat oyuncusu Lorient forması da giymişti. Son olarak İtalyan ekibi Sassulo forması giyen Lauriente, başarılı grafiğiyle dikkat çekiyor.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan başarılı oyuncu için pazarlıklar başladı. Oyuncuyla anlaşan Fenerbahçe bonservis pazarlığını sürdürüyor. Bu transferin 8-9 milyon Euro bonservis bedeliyle bitmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE’YE GELMEYİ İSTİYOR

Kariyerinde Serie A’da toplam 65 maça çıkan Lauriente, 12 gol atıp 12 de asist yaptı. Tarz olarak Bruma, Garry Rodrigues ve Maximin’e benzetilen Fransız oyuncu Türkiye’ye gelmeye sıcak bakıyor.