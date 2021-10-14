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Tadına bakan hayran kalıyor! Meyve etin eşsiz uyumundan doğan Mardin’in yöresel lezzeti: Alluciye

14.10.2021 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde Suriye'ye sınırı olan, Mezopotamya ovasının başlangıcında bulunan kültürü, mimarisi ve yemekleriyle ziyaret edenleri kendisine hayran bırakan bir şehir. Mardin’i ziyaret edip yöresel lezzetlerinden tatmadan dönmek olmaz. Sizler için Mardin’de mutlaka yemeniz gereken bir yemek olan Alluciye tarifini araştırdık.

Tadına bakan hayran kalıyor! Meyve etin eşsiz uyumundan doğan Mardin’in yöresel lezzeti: Alluciye

Gurmeleri ve yemek tutkunlarını kendisine mıknatıs gibi çeken Mardin, bol baharatlı ve etli yemekleriyle hayran bırakıyor. Kızartılan ve haşlanan içli köfteler Mardin mutfağının en bilinen lezzetlerini oluşturuyor. Bugün sizlere her özel günde mutlaka sofrada bulunan bir lezzetten söz edeceğiz.

ALLUCİYE TARİFİ

MALZEMELER

  • Yarım kilo yeşil erik
  • 1 yemek kaşığı un
  • 1 kilo kuzu kuşbaşı et
  • 10 adet taze soğan
  • 5 yemek kaşığı tereyağ
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

KÖFTESİ İÇİN;

  • 1 su bardağı ince bulgur
  • Yarım su bardağı sıcak su
  • 1 adet yumurta
  • 3 yemek kaşığı un
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI

  • İlk adımda köftesi için bulgur, tuz, pul biber ve sıcak suyu bir kabın içinde bekletin. Bulgur yumuşadığında yumurtayı kırarak macun gibi bir kıvam almasını sağlayın. Oluşan harçtan nohut tanesinden biraz büyük köfteler yapın.
  • Başka bir tencerede et, tereyağ ve zeytinyağı kavurun. Et kavrulmaya başladığında unu ilave ederek 5 dakika daha pişirin. Üzerime sıcak suyu ekleyerek 30 dakika daha pişirin. Et piştikten sonra erikleri ve hazırladığınız köfteleri ilave edin.
  • Pişmesine yakın, ince doğranmış taze soğan ve tuzu ilave edin. 10 dakika daha pişirip ocağın altını kapatın.
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