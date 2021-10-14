Tadına bakan hayran kalıyor! Meyve etin eşsiz uyumundan doğan Mardin’in yöresel lezzeti: Alluciye

Gurmeleri ve yemek tutkunlarını kendisine mıknatıs gibi çeken Mardin, bol baharatlı ve etli yemekleriyle hayran bırakıyor. Kızartılan ve haşlanan içli köfteler Mardin mutfağının en bilinen lezzetlerini oluşturuyor. Bugün sizlere her özel günde mutlaka sofrada bulunan bir lezzetten söz edeceğiz.

ALLUCİYE TARİFİ

MALZEMELER

Yarım kilo yeşil erik

1 yemek kaşığı un

1 kilo kuzu kuşbaşı et

10 adet taze soğan

5 yemek kaşığı tereyağ

2 yemek kaşığı zeytinyağı

KÖFTESİ İÇİN;

1 su bardağı ince bulgur

Yarım su bardağı sıcak su

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI

İlk adımda köftesi için bulgur, tuz, pul biber ve sıcak suyu bir kabın içinde bekletin. Bulgur yumuşadığında yumurtayı kırarak macun gibi bir kıvam almasını sağlayın. Oluşan harçtan nohut tanesinden biraz büyük köfteler yapın.

Başka bir tencerede et, tereyağ ve zeytinyağı kavurun. Et kavrulmaya başladığında unu ilave ederek 5 dakika daha pişirin. Üzerime sıcak suyu ekleyerek 30 dakika daha pişirin. Et piştikten sonra erikleri ve hazırladığınız köfteleri ilave edin.

Pişmesine yakın, ince doğranmış taze soğan ve tuzu ilave edin. 10 dakika daha pişirip ocağın altını kapatın.



